За девять месяцев в Новосибирской области произведено медизделий и оборудования на 720 млн рублей

По производству медицинских инструментов и оборудования Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе (более 44% от общего объема в целом по СФО), сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в январе – сентябре 2019 года в Новосибирской области было произведено медицинских инструментов и оборудования на 720 млн. рублей, что на 17,5% (107,3 млн. рублей) больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

Отмечается, что основными производителями являются субъекты малого предпринимательства, на долю крупных и средних предприятий приходилось лишь 27,8% произведенных медицинских инструментов и оборудования.

Фото: Юлия Данилова