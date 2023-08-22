Для Дюймовочки: самую маленькую квартиру продают в Новосибирске

Одна из самых маленьких студий выставлена на продажу в Кировском районе Новосибирска. Такое объявление опубликовано на сайте риелторской компании.

Весьма компактная квартира находится на улице Виктора Шевелёва. Это окраина мегаполиса, но в микрорайоне вполне развита инфраструктура. Сюда ходят маршрутки и автобусы. Работают торговые центры. Есть, где погулять – рядом зелёная аллея и сквер, а в шаговой доступности лесопарк академика Синягина.

Квартира расположена на четвёртом этаже новой панельной десятиэтажки. Согласно плану, её площадь составляет 8,07 квадратных метра. Есть балкон и санузел с душевой. В зоне кухни — новый гарнитур с бытовой техникой. Из остальной мебели — шкаф и диван.

— Студия делалась для сдачи в аренду, но поменялись планы, вынужден продать. Продажа с мебелью и техникой. Отлично подойдёт для проживания одного человека или как инвестиция — для сдачи в аренду. Подобных предложений за такие деньги просто нет, – уверяет собственник.

Цена варианта — 690 тысяч рублей. Хозяин предупреждает, что готов принять только наличные. При этом на сайте предлагают рассчитать ипотеку. Минимальный платёж — пять с половиной тысяч в месяц.

*Стоимость актуальна на момент публикации.