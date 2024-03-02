«Плакал и звал на помощь»: мать на двое суток заперла сына в съемной квартире без еды в Новосибирске

Муниципальной спасательной службе Новосибирска пришлось выезжать на достаточно необычный вызов. Соседи многоэтажного дома на улице Сиреневой в Советском районе позвонили дежурному и сообщили, что в квартире заперт ребенок. Мальчик громко кричал и звал на помощь взрослых.

― Со слов ребенка, в квартире он находился один двое суток и сильно хотел кушать. Где его родители он не знал. Спасатели МАСС при помощи альп-снаряжения проникли через балкон в жилище, где находился 8-летний мальчик. Ребенку была оказана психологическая помощь, ― сообщили в пресс-службе МАСС.

На место пришлось вызывать участкового, который передал юного затворника своим коллегам из ПДН, а сам занялся поисками его родителей.

Сотрудники МВД оперативно разыскали мать ребенка. Естественно, что она не призналась в своем поступке и пыталась убедить правоохранителей, что ребенок был один всего пару часов, но испугался и поэтому кричал.

― Эти соседи у нас снимают квартиру всего около месяца. Их двое ― 30-летняя мать и 8-летний сынишка. Приехали из Гурьевска Кемеровской области. До сегодняшнего дня все было спокойно. Но поступок просто ужасный! Как можно было оставить ребенка одного без еды?, ― возмущаются местные жители.

Пока идут разбирательства ребенка поместили в реабилитационный центр, чтобы он пришел в себя и уже более подробно рассказал об обстановке в семье.

― Органами прокуратуры организована проверка, в ходе которой органами прокуратуры будет дана оценка организации работы органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия и предупреждению нарушения прав несовершеннолетних. Кроме того, проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой на контроле в прокуратуре, ― прокомментировала Infopro54 официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дарья Манилова.

Теперь мать-кукушку обязательно поставят на учет, а если подобный случай повторится, то могут лишить ее родительских прав.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибисрке арестовали 19-летнюю девушку, которая убила своего новорожденного сына из-за громкого плача.