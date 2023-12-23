Соглашение о стабилизации йен на яйца подписано в Новосибирской области

В Новосибирской области заключено соглашение о принятии мер по стабилизации цен на яйца. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

Как сообщили в ведомстве, соглашение подписали АО «Птицефабрика Чикская», ЗАО ПФ «Ново-Барышевская», ЗАО ПФ «Посевнинская», ЗАО «Птицефабрика «Каргатская», АО ПФ «Евсинская».

— К соглашению присоединились все птицефабрики по производству яйца Новосибирской области, — говорится в сообщении.

Поданным минсельхоза региона, по состоянию на 1 декабря 2023 года валовое производство яиц в регионе составило 847,1 млн. шт. На душу населения приходится 313 яиц или 154% от потребности. В ведомстве добавили, что птицеводы региона имеют дополнительные мощности для того, чтобы увеличить объёмы производства яйца, в том числе, и для поставок в соседние регионы.

Напомним, в Новосибирской области выросли цены на яйца, в некоторых магазинах их начали продавать поштучно.

Ранее редакция сообщала, что Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить необоснованное завышение цен на куриные яйца и принять меры.