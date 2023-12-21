Пассажиры пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой на трассе под Новосибирском

В Новосибирской области прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса на автодороге Р-255.

— Прокуратура проверит соблюдение организатором и перевозчиком законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров, состояние дорожного полотна, — сообщили в региональном ведомстве.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла рано утром 21 декабря на 106 километре автомобильной дороги Р-255 «Сибирь»

53-летний водитель пассажирского микроавтобуса следующего по маршруту «Новосибирск – Кемерово» совершил наезд на стоящий после ранее произошедшего ДТП большегруз «Скания».

— В результате ДТП пострадали водитель маршрутного транспортного средства и его пассажиры — мужчина и женщина. Все трое были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

До происшествия с микроавтобусом фура попала в аварию с автобусом, которые перегоняли в город назначения.

Пассажиров в нем не было, отметили правоохранители.

Ранее редакция сообщала о том, что на трассе под Новосибирском сломался пассажирский автобус, в котором ехали 18 пассажиров.