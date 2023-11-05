Смертельное ДТП произошло в Барабинском районе Новосибирской области

Ночью 4 ноября в Барабинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

― 34-летний водитель Хонда ЦРВ двигаясь в село Новониколаевка Барабинского района по ул. Школьная, в районе дома 63 совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении, ― говорится в сообщении.

В результате 67-летняя женщина-пешеход скончалась.

Отмечается, что водитель не стал оказывать помощь и скрылся с места ДТП. Но его удалось найти в течение нескольких часов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что трое детей-пешеходов пострадали в ДТП в Новосибирске 2 ноября.