Смертельное ДТП произошло в Барабинском районе Новосибирской области

Ночью 4 ноября в Барабинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
― 34-летний водитель Хонда ЦРВ двигаясь в село Новониколаевка Барабинского района по ул. Школьная, в районе дома 63 совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении, ― говорится в сообщении.
В результате 67-летняя женщина-пешеход скончалась.
Отмечается, что водитель не стал оказывать помощь и скрылся с места ДТП. Но его удалось найти в течение нескольких часов.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что трое детей-пешеходов пострадали в ДТП в Новосибирске 2 ноября.
Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД
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