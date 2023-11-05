Глава СК России заинтересовался нарушением жилищных прав под Новосибирском

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению о нарушении жилищных прав семьи в Черепаново Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомство.

В СК обратилась женщина, которая раньше проживала в доме с парализованной дочерью. Дом был признан непригодным для проживания, а в октябре этого года семье предложили комнату в коммуналке площадью 24 квадратных метра.

— Заявительница полагает, что ее ввели в заблуждение при подписании договора социального найма, заверив, что помещение соответствует предъявляемым требованиям. Однако женщина обнаружила, что в квартире насекомые, неисправна сантехника, отсутствуют горячее водоснабжение и отопление, — говорится в сообщении.

Из-за отсутствия тепла, она вынуждена сама обогревать комнату обогревателем, из-за этого состояние дочери ухудшается.

— В СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка, — отметило ведомство.

Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин потребовал доклад по делу о травмировании ребенка в секции по боксу в Новосибирске.