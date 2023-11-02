Трое детей-пешеходов пострадали в ДТП в Новосибирске 2 ноября

Двое мальчиков и одна девочка оказались в больнице 2 ноября после наезда автомобилей.

Первый инцидент произошел в 12: 25 в Калининском районе.

― 32-летний водитель автомобиля Тойота «Веросса» двигался по ул. Богдана Хмельницкого в сторону 1-го Краснодонского переулка, и в пути следования у дома №38 совершил наезд на 10-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода, ― рассказали в ГИБДД региона.

12-летняя девочка пострадала в 14:26 на территории Ленинского района. Она также переходила дорогу, но не по «зебре».

― Автомобиль Газель двигался по улице Клубная со стороны улицы 2-я Станционная в сторону микрорайона Дивногорский, и в пути следования у дома 44/2 по улице 2-я Станционная совершил наезд на пешехода, ― прокомментировали автоинспекторы.

Самый младший участник ДТП ― 6-летний мальчик оказался сбит Тойотой «Короллой» на улице Демакова в Советском районе в 17 часов 20 минут. Водитель пояснил, что ребенок неожиданно выскочил из-за припаркованных автомобилей прямо ему под колеса. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.