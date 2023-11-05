80% выпускников с дипломами педагогов вообще не доходят до школы

Выступая на пленарном заседании Государственной Думы, вице-премьер Татьяна Голикова констатировала дефицит учителей в российских школах. Так, по ее словам, на сегодняшний день нехватка педагогических кадров в стране оценивается приблизительно в 11 000 человек. Правда, вслед за этим Голикова отметила, что определенная работа по решению данной проблемы уже ведется — в частности, в рамках реализации проекта «Земский учитель», по которому «5 000 человек уже привлечены в профессию». Но на этом хорошие новости не закончились. Так, как отметила вице-премьер, в России растет число желающих стать педагогами. В подтверждение этого тезиса приводится статистика: в этом году в высшие учебные заведения на специальность педагога были поданы 905 000 заявлений (что на 17% больше, чем годом ранее), а конкурс на педагогические специальности в вузах составил 12 человек на место. Общее число поступивших на данные специальности в рамках минувшей вступительной компании составило 75 000 человек.
Казалось бы, положительные тенденции налицо. Подытоживая свое выступление, Голикова подчеркнула, что в школы сегодня приходят много молодых учителей, а задачей государства является создание условий, чтобы профессия учителя стала «еще более востребована и уважаема». Звучит все это, безусловно, красиво, но здесь многое зависит от интерпретации изложенных фактов и вообще от того, под каким углом посмотреть на вопрос качества подготовки педагогических кадров. К тому же в этом контексте возникают и более глобальные вопросы, связанные с тем, в каком состоянии сегодня пребывает отечественное образование и каковы его дальнейшие перспективы.
В первую очередь следует сказать, что высокий конкурс на педагогические специальности сам по себе ― отнюдь не индикатор популярности профессии учителя. Да, поступающих в педагогические вузы в нашей стране довольно много, но ведь не секрет, что среди них велика доля тех, кто делает это не из идейных соображений, а просто потому, что нужно куда-то поступить и получить диплом о высшем образовании, чтобы быть «как все». Если в царское и советское времена высшее образование было хоть и не уделом избранных, но все-таки доступно далеко не каждому (по разным причинам, но тем не менее), то теперь получение институтского диплома стало, по сути, вопросом наличия денег, а человек без оного воспринимается как нечто диковинное или rara avis, вспоминая одноименный рассказ Антона Чехова. Не последнюю роль играет и укоренившийся в массовом сознании стереотип о престижности высшего образования на фоне среднеспециального, которое многими воспринимается как нечто ущербное и вторичное.
Просто для сравнения: если из выпускников медицинских вузов по специальности идут работать более 90%, то для педагогической сферы этот показатель едва дотягивает до 20%. То есть 80% выпускников с дипломами педагогов вообще не доходят до школы, а выбирают совершенно другие сферы деятельности. Конечно, в этой связи можно было бы пошутить про знаменитый закон Парето, но на самом деле ситуация не очень смешная, ведь даже эти 20% (и это по самым оптимистичным оценкам) при дальнейшем анализе распадаются на несколько составляющих.
Правда, возможно, не все так безнадежно. Например, согласно данным свежего опроса портала Superjob, более 60% выпускников педагогических вузов хотят работать по специальности, в то время как семь лет назад о подобной карьере мечтали лишь четверть опрошенных. С одной стороны, это повод для оптимизма, но надо понимать, что между декларативным желанием идти в учителя и его практическим воплощением — «дистанции огромного размера», и осилит эту дорогу от вуза до школы далеко не каждый.
Дефицит учителей — вопрос чисто прикладной, но он в значительной степени упирается в более глобальную проблему будущего отечественной системы образования и ее возможных перспектив.
Уже лет двадцать в российском обществе идут жаркие дискуссии о том, в каком направлении развивается наша школа, каковы ее перспективы, и вообще, чему и как мы хотим учить наших детей. В последнее время градус этих дискуссий заметно повысился, но существенные перемены видны уже не только на риторическом, но и практическом уровне в виде фактического ухода от Болонской системы, которая, на мой личный взгляд, не только не доказала свою эффективность, а в значительной степени даже пошла во вред.
Среди всего спектра мнений по данному вопросу можно выделить две полярные, контрастные точки зрения. Сторонники одной предлагают возврат к советской системе образования, которую они считают оптимальной, другие же предлагают шире использовать передовые мировые образовательные практики, скажем, стран Скандинавии. И те, и другие по-своему правы.
Для своего времени советская система образования была если не идеальной, то довольно-таки успешной и эффективной. Во всяком случае, на фоне того, куда мы скатились в девяностые-нулевые, да и продолжаем катиться сегодня, та система воспринимается как некий optimum, эталон или идеал, к которому нужно стремиться — недаром то и дело звучат ностальгические высказывания о том, что советское образование было лучшим в мире. Лучшим или нет — вопрос спорный, но оно учило детей думать, анализировать, а не пытаться наугад поставить галочку в нужной клеточке. Мы и сегодня пользуемся услугами учителей, врачей, инженеров и т. д., окончивших именно советскую школу, хотя и в ней были свои недостатки, прежде всего в виде тотальной идеологизации.
Наша же система по-прежнему по большей части заточена на то, чтобы загнать всех детей в узкие рамки, подогнать их под единый стандарт и шаблон. Сто и даже пятьдесят лет назад это работало, но сегодня выглядит анахронизмом. И сами дети это прекрасно чувствуют, что видно по их отзывам на различных форумах, в соцсетях или отрывочным фразам, случайно брошенным где-то на улице. Иначе как «отстой» многие школу не называют, и их трудно за это винить.
В начале нулевых, оказавшись на руинах советской системы и усиленно думая, чем бы ее заменить, мы будто бы пошли европейским путем, но, как часто у нас бывает, благие начинания обернулись вовсе не тем, на что многие рассчитывали. Главным плодом тогдашних реформ стало внедрение ЕГЭ, которым все те реформы, в общем-то, и исчерпались. Помимо прочего, периодически в информационном поле встречаются новости о возможном упразднении ЕГЭ, и этот шаг можно будет только приветствовать.
Ну и, конечно, необходимо не на словах, а на деле вернуть профессии учителя тот почет и уважение, которыми она пользовалась в советское время. Конечно, и тогда зарплаты были не ахти, но отношение к педагогическому труду в обществе было совсем иным. Также крайне важно избавить учителей, особенно классных руководителей, от кучи ненужных формальностей, которые они вынуждены выполнять сверх основной работы. Без этого все красивые слова чиновников о повышении качества подготовки учителей и их роли в системе образования будут оставаться пустым звуком.
Ранее редакция сообщала, что в школах запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков.
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Фото базовое: freepik — stockking, эксперта — предоставлено Дмитрием Овчинниковым
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