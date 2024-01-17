Дизайн-проект Нарымского сквера предлагают оценить новосибирцам

Новосибирцы могут ознакомиться с дизайн-проектом реконструкции Нарымского сквера, который разработали проектные бюро «Готика» и «Сол Арт». Он размещен на портале на портале «Зеленый Новосибирск».

По итогам визуального осмотра и блиц-опроса посетителей сквера были определены проблемы территории. Среди них недостаточная освещенность в темное время суток, устаревшие и разнородные скамейки, проржавевшие металлические ограждения и входные стелы, разрушенная плитка и лестница со стороны ул. Советской и прочее. Установлено, что цветочным оформлением занято около 3% территории. Кроме того, указывается, что в безлюдных уголках сквера собираются маргинальные личности, а в сквер заезжают автомобили, в том числе и тяжелые цирковые фуры.

Сквер предлагается разделить на «зоны влияния цирка и собора». Дизайн-кодами пространства, по задумке авторов, должны стать скворцы (барельефы птиц появлялись на литых решетках парка в 2007 году) и арлекины (как символы цирка).

Проект предусматривает обновление всей парковой инфраструктуры. Здесь планируется оптимизировать систему дорожек и тропинок, заменить лавочки и урны увеличить рекреационные и спортивные зоны. Кроме того, в сквере будет создана информационно-навигационная система и благоустроена прилегающая пешеходная зона уличной сети.

Кроме того, в парке появятся детский игровой комплекс «Трамвай» и стилизованное под вагон трамвая кафе. Дело в том, что в 1944 году здесь была проложена трамвайная линия, маршруты №6, 7. В 1953 году она прекратила свое существование.

В ходе реконструкции в сквере также появятся дополнительные туалеты, беговая дорожка и площадка для выгула собак.

— В связи с тем, что на «центральной» лестнице в связи с большим перепадом рельефа невозможно сделать пандус с нормативным уклоном, доступ маломобильных групп населения в сквер со стороны ул. Челюскинцев ограничен. Для того, чтобы обеспечить возможность подняться или спуститься в сквер, на подпорной стене предусмотрена установка подъемника, рассчитанного на высоту 4 метра, — говорится в документе.

Авторы проекта отмечают, что сквер, при реализации проекта тактичной «акупунктурной» реконструкции озеленения, с полным основанием может быть назван «арборетумом» (собрание различных древесных пород, своего рода мини-дендрарий), так как его дендрологическая коллекция будет гармонично включена в общую парковую композицию и выполнять задачи углубления знаний о природе и эстетического наслаждения в любое время года.

Свое мнение о проекте новосибирцы могут оставить до 24 января на сайте «Зеленый Новосибирск».

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