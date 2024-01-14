Пассажир Toyota погиб в ДТП с большегрузом на трассе под Новосибирском

Один человек погиб и двое пострадали в аварии на федеральной трассе «Иртыш» в Новосибирской области.
Смертельное ДТП произошло в ночь на 14 января. Об этом сообщили в областном ГИБДД.
— Около 1:10 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем Toyota Camry, двигаясь по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска, не справился с управлением и на 1439 км дороги столкнулся с попутным Камазом, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
В результате аварии один пассажир Toyota погиб, водитель и второй пассажир получили травмы различной степени тяжести.
Проведенное медосвидетельствования на алкогольное опьянение выявило в крови у виновника ДТП 550 промилле.
В ведомстве отметили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека». Водителю Toyota Camry грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее редакция сообщала о том, что в Ленинском районе Новосибирска в ДТП с участием двух автомобилей погибла женщина-пешеход.
Фото: ГИБДД по Новосибирской области.
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