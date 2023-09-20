Смертельное ДТП произошло в Убинском районе Новосибирской области

Ночью 19 сентября в Убинском районе водитель иномарки при совершении объезда оказалась в кювете. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

47-летний водитель «Тойота Корина» двигаясь по «Иртышу» со стороны Омска после завершения маневра обгона, не справилась с управлением и опрокинулась с дороги.

— В результате происшествия водитель транспортного средства скончалась, — говорится в сообщении.

На данный момент по факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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