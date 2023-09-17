На трассе в Казахстан произошло смертельное ДТП

— Около 22 часов 16 сентября 23-летний водитель, управляя автомобилем LADA Priora, двигался по автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки – Павлодар» в направлении рабочего посёлка Ордынское, по предварительной информации, на 96 км в месте производства дорожных работ, проигнорировав предупреждающие дорожные знаки, совершил наезд на препятствие (насыпь), — сообщил и.о. начальника ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» Юрий Курицын.

В результате произошедшего водитель LADA получил смертельные травмы, трое его пассажиров: мужчина 1993 года рождения, женщина (20-25 лет) и пассажирка 2004 года госпитализированы, характер травм уточняется.

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