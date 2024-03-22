Большегрузы разрушают дороги села Медведское под Новосибирском

Жители села Медведское, расположенного под Новосибирском, пожаловались в Территориальное управление автодорог Новосибирской области (ТУАД) на то, что большегрузы разрушают дорожное покрытие в населенном пункте. Речь идет об автодороге Н-3016 «21 км а/д «К-15» — Медведское – Листвянский».

― Совместно с Ространснадзором и прокуратурой Черепановского района сотрудники ТУАД сейчас проводят мероприятия по весовому контролю грузовых транспортных средств в части соблюдения установленных действующим законодательством РФ весовых параметров, ― сообщили в пресс-службе ТУАДа.

В пресс-службе ТУАДа Infopro54 пояснили, что за первый день проверки перегруза на грузовиках не обнаружили. Проверки будут проходить несколько дней.

По его словам, сейчас на федеральном уровне готовятся изменения в части ужесточения контроля за проездом большегрузного транспорта, в том числе через автоматические весы.

Напомним, осенью 2023 года в Новосибирской области обрушился мост через реку Карасук. В Минтрансе не исключали, что обрушение произошло из-за того, что по мосту проехал тяжеловес.

С 22 апреля с 6 утра до 10 вечера вводится временное ограничение на передвижение по дорогам Новосибирска большегрузов.

― Ограничение устанавливается для транспорта с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км в час, ― сообщала мэрия Новосибирска.

По области временное весеннее ограничение движения большегрузов будет действовать с 18 апреля по 19 мая.

Ранее редакция сообщала о том, что в России создадут единого оператора пунктов весогабаритного контроля, чтобы уменьшить количество неправомерных штрафов на грузоперевозчиков.