На новосибирском авиазаводе построят цех для покраски беспилотников-невидимок

Мэрия Новосибирска объявила о проведении общественных обсуждений по обращению Филиала ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» — Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова. Как говорится в документе, размещенном на сайте муниципалитета, предприятие просит разрешение на уменьшение минимального отступа от границ участка для строительства здания корпуса нанесения радиопоглощающих и лакокрасочных покрытий. Основание — неблагоприятный для застройки рельеф и инженерно-геологические характеристики земельных участков.

Объект планируется возвести на участке площадью 16391 кв. м.

Напомним, в 2022 году стало известно, что НАЗ им. В.П. Чкалова в течение пять лет планирует построить новый корпус и провести модернизацию производства беспилотников С-70 «Охотник». Они выпускаются по технологии «стелс» («невидимка») с радиопоглощающим покрытием. Объем инвестиций на тот момент оценивался в 2,5 млрд рублей. После модернизации количество рабочих мест на производстве планировалось увеличить в 1,5 раза. Выкатку «Охотника» на заводе имени Чкалова провели в декабре 2021 года.

В январе 2024 года замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что тяжёлые ударные беспилотники «Охотник», которыми занимается «Новосибирский авиационный завод им Чкалова» (Входит в корпорацию «Ростех». — Ред.) находятся на финальной стадии испытаний.

— Думаю, что запуск серийного выпуска — вторая половина 2024 года, — говорил Семка.

Ранее редакция сообщала о том, что завод им Чкалова планирует наращивать объем выпуска военных и гражданских самолетов.