Смертельное ДТП в Новосибирской области: легковушка врезалась в неподвижный грузовик

Утром 20 января в Карасукском районе Новосибирской области произошло ДТП в результате которого погиб 38-летний водитель легкового автомобиля. Он врезался в стоявший у края проезжей части грузовой автомобиль Daf с полуприцепом.

— Управляя легковым автомобилем, двигаясь по автодороге К-17р со стороны г. Карасук в сторону границы с республикой Казахстан, на 430 км автодороги совершил столкновение со стоявшим у края проезжей части грузовым автомобилем Даф с полуприцепом, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его экстренно доставили в больницу. Однако спасти его не удалось, он скончался.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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