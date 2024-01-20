Смертельное ДТП в Новосибирской области: легковушка врезалась в неподвижный грузовик

Утром 20 января в Карасукском районе Новосибирской области произошло ДТП в результате которого погиб 38-летний водитель легкового автомобиля. Он врезался в стоявший у края проезжей части грузовой автомобиль Daf с полуприцепом.
— Управляя легковым автомобилем, двигаясь по автодороге К-17р со стороны г. Карасук в сторону границы с республикой Казахстан, на 430 км автодороги совершил столкновение со стоявшим у края проезжей части грузовым автомобилем Даф с полуприцепом, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его экстренно доставили в больницу. Однако спасти его не удалось, он скончался.
По данному факту проводится доследственная проверка.
Ранее редакция сообщала, что смертельное ДТП произошло в Искитимском районе Новосибирской области.
Фото со страницы ГИБДД по Новосибирской области в Телеграм
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