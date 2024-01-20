В Крещенских купаниях приняли участие более 23 тысяч жителей Новосибирской области

В Новосибирской области завершились Крещенские купания. В них приняли участие 23 414 жителей региона, сообщили в ГУ МЧС Новосибирской области. Работала 31 оборудованная купель.
— Самым популярным местом стала купель на озере Спартак в Новосибирском районе. Она собрала порядка 5 000 человек. А самой малочисленной оказалась оборудованная прорубь в Искитимском районе в поселке Факел Революции — там окунулось 19 человек, — говорится в сообщении.
В Новосибирске прошли обряд омовения 13 882 человека.
В ведомстве добавили, что несчастных случаев во время купания не зарегистрировано, экстренная помощь никому не понадобилась.
Безопасность купающихся обеспечивали 492 человека и 162 единицы техники. После проведения праздника Крещения проруби были закрыты – специалисты засыпали их снегом.
Ранее редакция сообщала, что народные приметы на Крещение могут предсказать, каким будет год.
Фото из группы МЧС по Новосибирской области ВКонтакте
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