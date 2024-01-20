Заработать на сдаче стеклотары предлагают новосибирцам

Ежегодно жители Новосибирской области выбрасывают более 55 тонн стекла и лишь 10-12 тонн из них попадает на переработку, сообщает издание Atas.info со ссылкой на «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».
В Новосибирске открылись дополнительные пункты приема стеклотары. В них принимают пустые банки от консервации, бутылки от алкогольных напитков, баночки от детского питания и майонеза, а также техническое и битое стекло. Все стекло принимается сухим и чистым, без пробок, наличие бумажной этикетки при этом допускается.
Отмечается. что переработке не подлежат: чашки, тарелки, бокалы, гранёные стаканы, крышки от кастрюль, медицинские пробирки, а также автомобильные стёкла. Не принимаются также зеркала и бутылки нестандартных форм.
При сдаче стекла можно получить 4 рубля за 1 кг бесцветного стекла, 3,5 рубля за 1 кг коричневого стекла, 2 рубля за зеленое стекло и 3 рубля за оконное стекло.
Пункты приема расположены на улицах Фрунзе, Даргомыжского, Арбузова, Кирова, Волочаевской и Тюменской.
Напомним, в Новосибирске действует интерактивная карта пунктов приема вторсырья для переработки. Расположение пунктов можно узнать в приложения «Уберу». В них принимают пластик, стекло, алюминий, бумагу, шины, одежду и бытовую электронику.
Ранее редакция сообщала о том, что 5,8 процентов мусора уходит на вторичную переработку в Новосибирской области.
Фото: freepik.com, bublikhaus
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