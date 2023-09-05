Смертельный приговор: новосибирские следователи раскрыли подробности дела о серийном убийце

Пятидесятилетнему Дмитрию Казакову грозило пожизненное. Задержать, а главное остановить опасного преступника было делом чести для новосибирских следователей. В 2009-м у них это почти получилось, но изворотливый грабитель смог увести от себя подозрения. В 2020-м после кровавой расправы над женой главного врача районной больницы у следователей уже не было никаких сомнений, что Казаков ― серийный преступник. В СИЗО сибиряк исповедался следователю и раскрыл новые эпизоды своих похождений. Подробности дела об убийце-грабителе читайте в материале Infopro54.

«Работать не буду никогда»

Дмитрий Казаков родился и вырос в Искитиме Новосибирской области. Родители верой и правдой трудились на местном заводе. Дима хулиганить начал еще в школе, учился плохо.

— Еще в 90-е вскрыл контейнер с вещами, украл много модной одежды, джинсы всякие. И вот тогда понял, что работать я не буду никогда, — признался следователю Казаков.

Он всю жизнь обеспечивал себя за счет краденого. Утащил что-то, а потом спокойно тратил. Без шика и излишеств, как говорят близкие. Хотя друзья замечали, что иногда Дмитрий гулял на широкую ногу.

— Казаков никогда не работал. Его жена также нигде не работала, стала работать, когда Дмитрий сел в тюрьму. При этом я обращал внимание, что Дмитрий живет нормально, у него практически всегда были деньги, ездил на хорошей машине BMW X5, купил снегоход и мотоцикл, — рассказал на допросе в СК один из свидетелей по уголовному делу.

Так бы и жил Казаков припеваючи, но аппетиты росли. Он понимал, что крупные суммы денег могут быть в приличных организациях, где ночует сторож. Поэтому преступнику пришла идея взять себе помощника. В 2007 году Дмитрий уговорил школьного товарища ограбить офис искитимской компании «Олимп». Мужчины взяли инструмент для отжатия дверей, веревки, маски и перчатки. Помещение фирмы охраняла пенсионерка. Пока Казаков вытряхивал сейф с наличными, его друг связал бабушку и угрожал ей игрушечным пистолетом. Улов получился приличным — 1 366 600 рублей. Их сообщники поделили и благополучно разошлись.

Четыре сторожа за три года

Самыми активными в криминальной биографии Казакова были три года: с 2009 по 2011. Преступник действовал в одиночку. В балаклаве и перчатках он нападал на разные офисы, убивал охранников и с приличной добычей успешно скрывался.

— В мае 2009 года Казаков совершает налет на офис «Энергомонтажа» в Калининском районе Новосибирска. Через балкон на втором этаже обвиняемый проник в помещение, где встретился со сторожем, — вспоминает подробности следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области Лидия Гончарова.

Свою первую жертву Казаков жестоко забил камнем. Многочисленные удары по голове оказались смертельными для охранника. Грабитель прихватил с собой почти 600 000 рублей.

— На шнурках жертвы эксперты обнаружили ДНК Казакова. Вот тогда к нему в первый раз и возникли вопросы. Но, к сожалению, доказать причастность к убийству в тот год не получилось, — говорит следователь.

В октябре 2009 года Дмитрий присмотрел коммерческую организацию «ПСК «Березка» в Первомайском районе Новосибирска. Под покровом ночи он проник в здание, жестоко избил сторожа, связал его и похитил из кассы чуть больше 100 000 рублей. От полученных множественных травм охранник скончался на месте преступления. А Казаков снова вышел сухим из воды.

В декабре 2010 года серийник снова вышел на охоту. В этот раз его выбор упал на офис компании «Кудряшовское» в селе Криводановка. Но Казаков уже понимал, что долго возиться с охранником нельзя, в компании может быть тревожная кнопка. Поэтому подстраховался и взял с собой ружье.

Точный выстрел в голову сторожа обеспечил преступнику беспрепятственный проход на территорию. В результате этого налета он похитил около 500 000 рублей.

В марте 2011 года по известному сценарию Казаков проникает в офис компании «Метаприбор» в Октябрьском районе Новосибирска. Там он действует по проверенной схеме: жестоко избивает и связывает охранника. Правда, денег и никаких ценностей с места преступления убийца не уносит. Фирма не хранила наличные средства в кабинете. Раненый сторож погибает в больнице. Но расследование снова заходит в тупик — Казаков не оставил на месте преступления никаких следов и зацепок.

Пенсия подвела

В марте 2012 года Дмитрий Казаков все-таки попался на ограблении отделения Почты России в Искитиме. Пожилая женщина-сторож чудом выжила после многочисленных ударов по голове. Казаков тогда разжился на 5,5 млн рублей, которые хранились на почте для выплаты пенсий.

— Он спрятал их в мешок из-под картошки и унес к теще. Но оперативникам удалось вычислить и задержать грабителя. Казакова осудили на восемь лет лишения свободы, — рассказали в следствии.

Но тюрьма не исправила рецидивиста. Он и там отлынивал от работы, нарушал дисциплину и понимал, что к нормальной жизни уже не вернется. Тем более Казаков был уверен, что следователи никогда не узнают о его прошлых грехах и более тяжких преступлениях.

Самая громкая жертва

Оказавшись на свободе в 2020 году, Казаков принялся за старое. Но пока он сидел в тюрьме, жизнь сильно поменялась. Офисы стали охранять более надежно: появились системы сигнализации, Росгвардия и бойцы ГБР. Да и наличные деньги уже мало кто хранил в сейфах компаний. Тогда серийник решил переквалифицироваться в домушника.

16 августа 2020 года Казаков снова пошел на дело. Перед этим он некоторое время наблюдал за директором коммерческой компании «Кровля» в Искитиме и убедился, что в доме у женщины есть чем разжиться.

— К балкону он подставил металлическую лестницу и беспрепятственно проник в квартиру потерпевшей. Хозяйки в этот момент дома не было, она уехала отдыхать с сыном в Сочи. Без сомнений, это спасло ее от мучительной смерти, — говорил следователь Лидия Гончарова.

В квартире предпринимательницы грабитель украл золотые украшения, комплекты дорогого постельного белья, шубу, 30 000 рублей наличными. А еще прихватил бутылку вина и коробку конфет, чтобы отпраздновать удачу.

Коммерсантка оценила причиненный ущерб в 500 000 рублей. Написала заявление в полицию, но даже не надеялась, что жулика поймают.

А Казаков на этом не остановился. В сентябре он уже присмотрел себе новый объект. Выбор пал на особняк главного врача Искитимской районной больницы. Дмитрий прикинул, что в должности Кайгородов уже работает не первый год, а значит, живет обеспеченно. Поздно вечером он открутил металлический лист от забора, потом отогнул створку окна и проник в жилище медиков. На втором этаже спокойно спала супруга главврача, врач-кардиолог Людмила Кайгородова. Ее муж в ту ночь был на охоте.

— Обнаружив Казакова, женщина оказала активное сопротивление: стала кричать, привлекая внимание третьих лиц с целью пресечения совершаемого преступления, — говорится в уголовном деле.

Убийца сначала сильно избил женщину, потом связал ей руки и ноги, чтобы она не могла сопротивляться. Несмотря на то, что Казаков был в маске и перчатках, он не захотел оставлять живого свидетеля. Мужчина закрыл рот и нос своей жертвы рукой, чтобы та не смогла дышать. Эксперты установили, что женщина умерла от механической асфиксии.

Когда грабитель понял, что ему уже никто не помешает, он начал обыскивать дом в поисках денег и ценных вещей.

— Похитил принадлежащие Кайгородовым денежные средства в размере 500 000 рублей и 10 000 евро, всего в сумме 1 396 637 рублей. А также ювелирные и золотые украшения на сумму 513 000 рублей, — говорит следователь.

Спешно убегая с места преступления, Казаков выкинул спортивную сумку со своей балаклавой в небольшую речушку. Этот промах и помог сыщикам снова выйти на его след.

— На маске остались следы. Экспертиза показала, что они идентичны следам на шнурках в деле об убийстве сторожа в 2009 году. Казаков был объявлен в розыск, но потребовалось около года, чтобы его задержать, — рассказывает Лидия Гончарова.

Уже тогда по характерному подчерка грабителя-убийцы у следователей началась складываться вся серия его похождений.

— Это были характерные удары в область головы, а также своеобразное связывание жертв в позу «ласточки», — добавили в СК.

«Я вижу их во сне»

Попался Казаков после очередного убийства охранника строительной фирмы в Томске в 2021 году. Из офиса пропали 600 000 рублей и три бутылки коньяка. Следователи сразу обратили внимание на подчерк преступника.

— Во-первых, это снова была организация, похожая на те, что были ограблены в Новосибирской области. Во-вторых, у убитого охранника тот же самый характер травм и опять необычное связывание. Благодаря оперативной информации удалось установить, что Казаков проживает в Томске на съемной квартире. Там его и задержали, — говорит следователь Гончарова.

Убийца совершенно спокойно отреагировал на группу задержания. Сдался без сопротивления, а в дальнейшем всячески содействовал следствию.

— Я вижу их во сне каждую ночь. Всех убитых мною. Я устал, — признался на очередном допросе Казаков.

Он откровенно рассказал о своих многолетних жестоких похождениях, где главным мотивом всегда были деньги.

Накануне приговора серийный убийца сам исполнил свое наказание. В ночь с 9 на 10 августа 2022 года Казаков был обнаружен мертвым в камере следственного изолятора. Новосибирский областной суд прекратил уголовное дело из-за смерти обвиняемого.