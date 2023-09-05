В Кировском районе Новосибирска обнаружены два подпольных казино

В Кировском районе Новосибирска выявлены два нелегальных игорных заведения, сообщили в прокуратуре. Они работали на Александра Чистякова, 8 и Станиславского, 29.

Правоохранители установили, что несмотря отсутствие внешних признаков осуществления незаконной игорной деятельности, было установлено, что внутри активно осуществлялась незаконная игорная деятельность.

— 20-летние подозреваемые, желая получить доход от проведения незаконной игорной деятельности, лично контролировали работу игрового зала, где проводились игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также игрового оборудования, — уточнили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности полиции и Следственного комитета зафиксировали игровой процесс и изъяли 15 единиц игрового оборудования, а также деньги, полученные от посетителей.

Прокуратура возбудила два уголовных дела о незаконной организации и проведении азартных игр в отношении администраторов клубов. Прокуратура продолжает контролировать ход расследования.

Ранее редакция сообщала, о том что полиция накрыла незаконное казино в Барабинске Новосибирской области. Организатором незаконных игр оказалась 23-летняя девушка.