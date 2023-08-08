Смеси для вейпов могут быть востребованы в медицине

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского пояснили, чтобы излучение равномерно и глубоко проходило через кожу и внутренние органы, нужен специальный просветляющий агент – вещество, которое снижает рассеяние света биоткани и не поглощает свет в нужном диапазоне длин волн, что важно для успешной диагностики патологии.

— Оптимальным агентом при диагностике различных новообразований в дыхательных путях и полости рта являются жидкости для вейпов, которые состоят из растительного глицерина и пропиленгликоля. Эти вещества показали высокую эффективность для просветления тканей ранее, а их сочетание оказалось наиболее действенным, — отметил заведующий кафедрой оптики и биофотоники СГУ, член-корреспондент РАН Валерий Тучин в беседе с РИА Новости.

При этом речь идет о составах без никотина и ароматизаторов, уточнил исследователь.

Кроме того, ученый добавил, что смеси для вейпов могут быть использованы как антифризы при замораживании живых органов для имплантации – без образования острых льдинок, которые могут разорвать клетки изнутри.

Однако Тучин подчеркнул и тот факт, что многолетний контакт слизистых оболочек полости рта и легких с парами жидкости для электронных сигарет может стать причиной заболевания раком горла, легких и поражения сердечно-сосудистой системы.

По словам ученого, вейпы также способны снижать иммунитет и устойчивость организма по отношению к вирусам и отравляющим веществам, так как открытие биологических мембран пропиленгликолем облегчает проникновение всех находящихся в воздухе частиц и молекул в кровь.

Напомним, что накануне региональное отделение «Народного фронта» и депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко провели рейд по торговым точкам Советского района Новосибирска, где торгуют вейпами и жидкостями для «парения». В результате выяснилось, что вейпы и электронные сигареты в Новосибирске продают с нарушениями.