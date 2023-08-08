«Хватит ездить по Турциям»: Власти предложили запретить российским детям отдыхать за границей

По словам члена конституционного комитета Совета Федерации Александра Башкина, после инцидента в Турции, когда 90 российских детей выселили из лагеря из-за невыплаты туроператором стоимости их проживания в отеле, следует задуматься о том, чтобы ограничить массовый детский отдых за границей. При этом он отметил, что отдых детей внутри страны безопасен, целесообразен и выгоден, передает агентство «РИА Новости».

— Хватит ездить по Турциям, по Египтам, по прочим странам: увозить деньги из страны, когда прекрасно можно отдохнуть на любой вкус в Российской Федерации, — заявил сенатор.

В свою очередь, Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила, что отдых детей, которых выселили из турецкого отеля, был организован не через туроператора, а с помощью ИП.

Как сообщили вожатые, отдыхающие проживали в отеле Omorfi Garden Resort. Впоследствии оттуда их выселили из-за отсутствия дальнейшей оплаты проживания в ночь со 2 на 3 августа. После чего их переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но и там гостей поставили в известность о том, что номера проплачены только до 12 часов 5 августа и после этого срока детей так же выселят.

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