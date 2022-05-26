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Сможет ли Россия выйти из Болонской системы образования?

  • 26/05/2022, 11:09
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Сможет ли Россия выйти из Болонской системы образования?
Спойлер: эксперты заявляют, что страна в нее так и не вошла.

Россия планирует выйти из Болонской системы образования. На днях об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

— К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее — за нашей собственной, уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента, — цитирует Фалькова ТАСС.

Кроме того, Минпросвещения РФ выразило готовность взаимодействовать с Минобрнауки в осуществлении перехода на новую систему.

Опрошенные редакцией эксперты новосибирского рынка образования отметили, что выходить, собственно, не из чего, так как в Болонскую систему Россия полноценно так и не вошла.

— Жизнь в стране становится все интереснее и интереснее! Сначала мы безрассудно идем в международную адаптацию, зачем мучительно выходим. Болонская система должна  решать задачу совместимости дипломов и уровней образования  различных стран. Но фактически выпускнику российского вуза за границей приходится подтверждать знания,  доучиваться или переучиваться. Автоматическое признание диплома происходит довольно редко, — комментирует кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари. — Поэтому большого смысла в этой архитектуре уже нет, немногие студенты переходят между странами на другие уровни образования.  Но какой-то  общий межстрановой  знаменатель все равно должен быть: на него опираются и студенты, которые приезжают учиться в Россию из других стран.

По его словам, сегодня в стране перестроилась вся система образования по вертикали: в школах теперь учатся 11 лет, 4 года — на бакалавриате, 2 года — в магистратуре. Все уже привыкли к этой конфигурации.

— В вузе учатся на год меньше, но лишний год ребята проводят в школе, а уровень  ЕГЭ дает знания вплоть до 3 курса вуза. С учетом этого выстроена национальная система квалификаций и профессиональные стандарты. Потрачено очень много человеческих и финансовых ресурсов.   Для чего мы это все внедряли?  А как быть теперь с миллионами бакалавров, они теперь недоучки? В школе снова нужно вводить десятилетку? Пока вопросов больше, чем ответов, и надо взвешивать, стоит ли игра свеч, — рассуждает эксперт.

Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов признался: лично он разочарован, что это предложение звучит из уст Валерия Фалькова, который до того, как стать министром, был ректором одного из самых прогрессивных университетов страны (Тюменского государственного университета. — Ред.).

— Странно, что, имея имидж молодого активного либерала, он такое говорит. Нет никакого российского, американского, китайского и т. д. образования, как нет и национальной науки — она универсальна. Закон всемирного тяготения действует во всем мире, как и единые методики в образовании, — рассуждает собеседник редакции. — С другой стороны, в России никакой Болонской системы нет. Эта система нужна для мобильности, чтобы студент из одной страны мог спокойно перевестись в вуз другой страны и продолжать обучение. Российское разделение на бакалавриат и магистратуру — фикция. Бакалавриат — это сокращенный специалитет, а магистратура — это последний курс специалитета, растянутый на два года. И при этом наш студент просто так не может перейти в иностранный вуз.

По мнению Коложвари, сегодня вопрос больше в содержании образовательных программ, соответствии их существующим реалиям и новациям, а от этого — и востребованности выпускников, в том числе за границей. Кроме того, в стране существует  и система дополнительного образования, которая помогает получать  специализированные знания от отраслевых профессионалов.

— По большому счету дело вкуса —  как назвать выпускника: специалист или бакалавр, главное — чтобы он обладал широтой кругозора, необходимыми профессиональными компетенциями и навыками, что позволит ему нормально вписаться в реальную экономику и приносить пользу обществу, — резюмирует собеседник редакции.

Напомним, Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Он предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру. При этом российская система образования, кроме уровней бакалавриата и магистратуры, включает также подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в пять-шесть лет.

С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, где приоритет отдается обучению в рамках специалитета, а также реализации образовательных программ длинного цикла при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом — 154. Специальностей было 125, стало 124.

Фото: pixabay.com — geralt

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : образование Минобрнауки вуз


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