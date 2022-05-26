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Лунный календарь цветовода на июнь 2022

  • 26/05/2022, 11:32
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Лунный календарь цветовода на июнь 2022
Благоприятным дням можно не следовать в том случае, если работа необходима экстренная.

В лунном календаре представлены благоприятные и неблагоприятные дни посадки, пересадки, обрезки, подкормки комнатных растений. С его помощью можно рассчитать на весь месяц, когда стоит проводить те или иные манипуляции с растениями, причём не просто как вам удобно, а в соответствии с положениями и циклами Луны, сообщает сайт magasha.ru

Благоприятным дням можно не следовать в том случае, если работа необходима экстренная. Если треснул горшок, в земле завелись вредители, цветок был случайно повреждён и требует срочной обрезки. Не следует дожидаться удачного лунного дня, так как промедление может сильно навредить растениям.

ВАЖНО! Самыми неблагоприятными днями для работы с растениями являются новолуние и полнолуние. Неблагоприятный период новолуния длится три дня: день до новолуния, новолуние и день после. В это время все растения крайне болезненно переносят любое вмешательство в их жизнедеятельность и поэтому их лучше не беспокоить.

Кроме того, существуют благоприятные знаки зодиака. Каждый день Луна находится в определённом знаке. Одни из них считаются плодородными, а другие неплодородными. К плодородным относятся: Весы, Телец, Рак, Скорпион, Козерог и Рыбы.

Формирование благоприятных дней по характеру работ с растениями

Растущая луна — посадка и пересадка; убывающая — обрезка, удобрение, подкормка.

Благоприятные дни для комнатных растений на июнь 2022: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30.

  • Неблагоприятные дни для комнатных растений на июнь 2022: 14, 29.
  • Благоприятные дни для пересадки в июне 2022: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 30.

Лунный календарь цветовода на июнь 2022

Посадка растений в июне проводится как на растущей, так и на убывающей луне. На убывающей фазе проводят посадку луковичных и клубневых растений. На растущей — все остальные. На убывающей луне проводят также обрезку растений, формирование кроны и подкормку.

  • Благоприятные дни на убывающей Луне в июне 2022: 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28.
  • Благоприятные дни на растущей Луне в июне 2022: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 30.

Уход за комнатными растениями в июне 2022 года по Лунному календарю

1, 2, 3 июня. Растущая Луна в Раке.

Рак — плодородный знак Зодиака. Благоприятное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.

Не рекомендуется — посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами.

4, 5 июня. Растущая Луна во Льве.

Лев — неплодородный знак Зодиака. Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей.

Неблагоприятные дни для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

6, 7, 8 июня. Растущая Луна в Деве.

Дева — знак Зодиака средней плодородности. Хорошее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка клубнелуковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Отложите замачивание и проращивание семян.

9, 10 июня. Растущая Луна в Весах.

Весы — знак Зодиака средней плодородности. Отличные дни для посадки и пересадки любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.

Не рекомендуется использование ядохимикатов.

Лунный календарь цветовода на июнь 2022

11, 12 июня. Растущая Луна в Скорпионе.

Скорпион — плодородный знак Зодиака. Лунный календарь комнатных цветов рекомендует: Отличные дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений, но особенно клубнелуковичных цветов. Хороший период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.

Воздержитесь от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.

13 июня. Растущая Луна в Стрельце.

Стрелец — малопродуктивный знак Зодиака.

Хорошие дни для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.

Неудачное время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать).

15, 16 июня. Убывающая Луна в Козероге.

Козерог — знак Зодиака средней плодородности. Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Можно заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.

Старайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.

17, 18 июня. Убывающая Луна в Водолее.

Водолей — неплодородный знак Зодиака. В эти два дня можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей. Водолей — бесплодный и сухой знак он непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

19, 20 июня. Убывающая Луна в Рыбах.

Рыбы — плодородный знак Зодиака. Удачное время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.

Лунный календарь цветовода на июнь 2022

Не рекомендуется — обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

21, 22, 23 июня. Убывающая Луна в Овне.

Овен — неплодородный знак Зодиака. Под знаком Овна можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Не рекомендуется — посадка и пересадка любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезка и прищипка побегов.

24, 25 июня. Убывающая Луна в Тельце.

Телец — плодородный знак Зодиака. Удачное время для посадки (но не пересадки) клубнелуковичных и многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Не рекомендуется —  пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать).

26, 27 июня. Убывающая Луна в Близнецах.

Близнецы — малопродуктивный знак Зодиака. Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива.

Неблагоприятные дни для пересадки домашних растений.

Фото: pexels.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уход за комнатными растениями лунный календарь


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