Лунный календарь цветовода на июнь 2022

В лунном календаре представлены благоприятные и неблагоприятные дни посадки, пересадки, обрезки, подкормки комнатных растений. С его помощью можно рассчитать на весь месяц, когда стоит проводить те или иные манипуляции с растениями, причём не просто как вам удобно, а в соответствии с положениями и циклами Луны, сообщает сайт magasha.ru.
Благоприятным дням можно не следовать в том случае, если работа необходима экстренная. Если треснул горшок, в земле завелись вредители, цветок был случайно повреждён и требует срочной обрезки. Не следует дожидаться удачного лунного дня, так как промедление может сильно навредить растениям.
Кроме того, существуют благоприятные знаки зодиака. Каждый день Луна находится в определённом знаке. Одни из них считаются плодородными, а другие неплодородными. К плодородным относятся: Весы, Телец, Рак, Скорпион, Козерог и Рыбы.
Растущая луна — посадка и пересадка; убывающая — обрезка, удобрение, подкормка.
Благоприятные дни для комнатных растений на июнь 2022: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30.
Посадка растений в июне проводится как на растущей, так и на убывающей луне. На убывающей фазе проводят посадку луковичных и клубневых растений. На растущей — все остальные. На убывающей луне проводят также обрезку растений, формирование кроны и подкормку.
1, 2, 3 июня. Растущая Луна в Раке.
Рак — плодородный знак Зодиака. Благоприятное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.
Не рекомендуется — посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами.
4, 5 июня. Растущая Луна во Льве.
Лев — неплодородный знак Зодиака. Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей.
Неблагоприятные дни для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.
6, 7, 8 июня. Растущая Луна в Деве.
Дева — знак Зодиака средней плодородности. Хорошее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка клубнелуковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.
Отложите замачивание и проращивание семян.
9, 10 июня. Растущая Луна в Весах.
Весы — знак Зодиака средней плодородности. Отличные дни для посадки и пересадки любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.
Не рекомендуется использование ядохимикатов.
11, 12 июня. Растущая Луна в Скорпионе.
Скорпион — плодородный знак Зодиака. Лунный календарь комнатных цветов рекомендует: Отличные дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений, но особенно клубнелуковичных цветов. Хороший период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.
Воздержитесь от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.
13 июня. Растущая Луна в Стрельце.
Стрелец — малопродуктивный знак Зодиака.
Хорошие дни для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.
Неудачное время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать).
15, 16 июня. Убывающая Луна в Козероге.
Козерог — знак Зодиака средней плодородности. Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Можно заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.
Старайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.
17, 18 июня. Убывающая Луна в Водолее.
Водолей — неплодородный знак Зодиака. В эти два дня можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей. Водолей — бесплодный и сухой знак он непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.
19, 20 июня. Убывающая Луна в Рыбах.
Рыбы — плодородный знак Зодиака. Удачное время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.
Не рекомендуется — обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.
21, 22, 23 июня. Убывающая Луна в Овне.
Овен — неплодородный знак Зодиака. Под знаком Овна можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.
Не рекомендуется — посадка и пересадка любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезка и прищипка побегов.
24, 25 июня. Убывающая Луна в Тельце.
Телец — плодородный знак Зодиака. Удачное время для посадки (но не пересадки) клубнелуковичных и многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.
Не рекомендуется — пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать).
26, 27 июня. Убывающая Луна в Близнецах.
Близнецы — малопродуктивный знак Зодиака. Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива.
Неблагоприятные дни для пересадки домашних растений.
Фото: pexels.com
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