Снес столб и врезался в дерево: нарушитель, удирая от полиции, устроил ДТП в Бердске

Ночная погоня закончилась аварией в Новосибирской области. Экипаж ДПС пытался остановить нарушителя, который проигнорировал правила дорожного движения.

— На улице Суворова в Бердске, был замечен автомобиль Хонда ЦРВ, водитель которого нарушил правила дорожного движения, — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД.

На требования остановиться нарушитель лишь увеличивал скорость автомобиля. Из-за этого сотрудники ГИБДД начали его преследовать. Тот в свою очередь попытался скрыться, но что-то пошло не так. Автомобиль занесло, и он съехал с дороги у дома на улице Красноармейской. По пути Хонда снесла электрический столб и дерево.

— В результате пострадали: 41-летний водитель и 32-летний пассажир, — отмечается в сообщении.

Их с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу Бердска.

Позже выяснилось, что водитель не имел прав. На него завели несколько дел из-за допущенных правонарушений.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что угонщик автомобиля задержан экипажем полиции в Новосибирске.