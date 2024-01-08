Боец СВО получил необычный подарок от жительницы Новосибирска

Необычный подарок от сибирячки получил боец из Новосибирска на Рождество. Об этом сообщает «Народный фронт | Новосибирская область» в Телеграм-канале.

На кадрах, где боец открывает коробку с сюрпризом видно, что внутри посылки лежал символ этого года – дракон. Отмечается, что подарок связан своими руками.

— Ого, клёвый! Дракошечка, — эмоционально отреагировал военнослужащий.

Помимо основного подарка в коробке лежал новогодний магнит и брелок.

Подобную посылку получил не только герой видео, но и другие бойцы.

Ранее редакция сообщала о том, что на новогоднюю фотосессию с бездомными животными позвали жителей Новосибирска.