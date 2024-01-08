Угонщик автомобиля задержан экипажем полиции в Новосибирске

Экипаж ДПС задержал угонщика машин в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

— Была получена информация от дежурного полка ДПС о проведении плана «Перехват» для розыска угнанного автомобиля Тойота «Спасио», — говорится в сообщении.

Через некоторое время автомобиль был замечен на перекрестке улицы Троллейная и улицы Плотниковой. В связи с этим экипаж ДПС развернувшись, начал преследование.

Они требовали водителя остановиться, но водитель проигнорировал требования.

— После непродолжительной погони, у дома 152/2 по улице Троллейной автомобиль был задержан, — отметили в сообщении.

Оказалось, что 32-летний мужчина водитель был ранее судим и не имел права управлять транспортом.

— Информацию об угоне данного автомобиля поступила из села Коченево Новосибирской области, — подчеркнули в полиции.

Экипаж доставил задержанного в отдел. На данный момент уже возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что четыре человека погибли в ДТП в Коченевском районе.