Снежные 16 дней ожидают новосибирцев в марте

Жители Новосибирска, измученные февральскими морозами, с нетерпением ждут наступления теплых весенних дней. Ближайший прогноз на март 2024 года пока говорит лишь о том, что зима не торопится покидать регион.
По данным сервиса Gismeteo, сибиряков в марте ожидают 16 дней с осадками в виде снега. Во второй декаде возможен снег с дождем. Солнышко заглянет в Новосибирск всего на неделю.
К концу марта воздух в дневные часы прогреется до +1 градуса.
Сайт «Яндекс Погода» показывает, что снежных дней в марте будет всего 9. Дождливых в регионе будут 4 дня, а вот ясных и солнечных всего один.
К концу месяца ожидается потепление до +4 градусов.
Все прогнозы сходятся в одном ― первый месяц весны будет достаточно прохладным. Средняя температура днем достигнет 3 градусов ниже нуля.
Фото: freepik.com — wirestock
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru