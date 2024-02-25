Снежные 16 дней ожидают новосибирцев в марте

Жители Новосибирска, измученные февральскими морозами, с нетерпением ждут наступления теплых весенних дней. Ближайший прогноз на март 2024 года пока говорит лишь о том, что зима не торопится покидать регион.

По данным сервиса Gismeteo, сибиряков в марте ожидают 16 дней с осадками в виде снега. Во второй декаде возможен снег с дождем. Солнышко заглянет в Новосибирск всего на неделю.

К концу марта воздух в дневные часы прогреется до +1 градуса.

Сайт «Яндекс Погода» показывает, что снежных дней в марте будет всего 9. Дождливых в регионе будут 4 дня, а вот ясных и солнечных всего один.

К концу месяца ожидается потепление до +4 градусов.

Все прогнозы сходятся в одном ― первый месяц весны будет достаточно прохладным. Средняя температура днем достигнет 3 градусов ниже нуля.