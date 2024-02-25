В Новосибирске ограничат движение на улицах Семьи Шамшиных и Лазурной

Земляные работы, связанные с реконструкцией сетей водоснабжения и строительства канализации, вынужденно ограничат движение сразу на двух улицах в Новосибирске.

― С 26 февраля по 26 марта на 3,5 метра будет сужена проезжая часть в районе дома № 95а на ул. Семьи Шамшиных. А с 1 по 30 марта вводится ограничение на улице Лазурной от дома № 2 до дома № 4\4. Там таже на 3,5 метра будет сужена проезжая часть, ― говорится в сообщении мэрии.