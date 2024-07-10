В Новосибирском зоопарке пополнение у маралов и лосей

В Новосибирском зоопарке рассказали о пополнении у маралов и лосей.

— Мамами стали две молодые самки маралов, — рассказывают в пресс-службе зоопарка.

Малыши уже подросли и бегают по вольеру, а также часто подходят к кормовой площадке, откуда их становиться хорошо видно посетителям.

Также два малыша родились и у лосей. Однако, в отличие от маралов, они достаточно скрытные, поэтому даже взрослых особей не всегда удается разглядеть.

Однако лосята пылают любопытством и из-за этого заглядывают во все уголки вольера. Если у гостей зоосада есть в запасе свободное время, то они могут подкараулить малышей в то время, когда они познают мир.

Ранее редакция сообщала о том, что День рыси отмечают в Новосибирском зоопарке на Ивана Купалу.