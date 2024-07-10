В Новосибирском зоопарке пополнение у маралов и лосей

В Новосибирском зоопарке рассказали о пополнении у маралов и лосей.
— Мамами стали две молодые самки маралов, — рассказывают в пресс-службе зоопарка.
Малыши уже подросли и бегают по вольеру, а также часто подходят к кормовой площадке, откуда их становиться хорошо видно посетителям.
Также два малыша родились и у лосей. Однако, в отличие от маралов, они достаточно скрытные, поэтому даже взрослых особей не всегда удается разглядеть.
Однако лосята пылают любопытством и из-за этого заглядывают во все уголки вольера. Если у гостей зоосада есть в запасе свободное время, то они могут подкараулить малышей в то время, когда они познают мир.
Ранее редакция сообщала о том, что День рыси отмечают в Новосибирском зоопарке на Ивана Купалу.
Источник фото: Новосибирский зоопарк/ Автор — Пресс-служба
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