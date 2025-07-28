Снижение ключевой ставки может простимулировать спрос на розничные кредиты

Центральный банк России продолжает курс на смягчение денежно-кредитной политики: ключевая ставка была снижена на 2 п.п. Это создает условия для постепенного оживления в розничном сегменте кредитования, в том числе на рынке ипотеки.

На фоне изменения ключевой ставки банки начали корректировать доходность по сберегательным продуктам. В июле крупнейшие финансовые учреждения опустили максимальные значения по вкладам. Среди них — ВТБ, Сбер, Совкомбанк, Абсолют Банк и другие. Участники рынка отмечают, что снижение депозитных ставок происходит более быстрыми темпами, чем снижение ключевой ставки. Этот тренд, по прогнозам, сохранится до конца 2025 года.

Некоторые банки фокусируются на краткосрочном привлечении средств: отмечается рост доходности по трёхмесячным вкладам при одновременном снижении ставок по более длительным срокам.

Несмотря на снижение доходности, накопительные инструменты сохраняют популярность у населения. По оценкам аналитиков, объём сбережений может достичь 67 трлн рублей к концу 2025 года, при этом свыше 90% придётся на рублевые активы.

С учетом решения регулятора ВТБ повышает прогноз по выдачам ипотеки на рынке до 4,04 трлн рублей (ранее – 3,8 трлн рублей). Сегмент кредитов наличными оценивается в 3,5 трлн рублей по итогам года (против 3,2 трлн рублей по предыдущему прогнозу). На рынок автокредитования влияние будет скромным. Большинство игроков, оценив сигналы регулятора, уже заложили текущее снижение в тарифную политику, кроме того, динамика этого рынка во многом определяется стоимостью машин и долговой нагрузкой заемщиков. Поэтому пока сохраняется прогноз по выдачам автокредитов в 2025 году на уровне 1,3 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что значительная часть активности на рынке кредитования до конца года будет поддерживаться за счёт государственных программ. Кардинального изменения структуры спроса на кредиты в краткосрочной перспективе не ожидается.