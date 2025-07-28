Новосибирский девелопер выходит на рынок недвижимости Дальнего Востока

Компания VIRA расширяет географию работы. Девелопер получил разрешение на строительство высотного жилого комплекса площадью более 50 тысяч кв метров недалеко от центра Хабаровска. Это первый проект новосибирского застройщика в Дальневосточном федеральном округе.

— На территории квартала будет размещен арт-объект «Дух золотоискателя», ритейл-галерея, а также геологический музей, в котором будут собраны минералы со всего Дальнего Востока, — сообщили в компании.

Первую очередь проекта девелопер планирует запустить в первом квартале 2028 года.

По данным ДОМ.РФ, на 1 апреля 2025 года в Хабаровске строилось 1315 тысяч кв. м. Прирост за I квартал года составил 62 тысячи «квадратов». И это крайне позитивная динамика: ровно год назад прирост составлял всего 26 тысяч «квадратов». Соотношение распроданности и стройготовности новостроек в регионе находится на уровне 84 %, что говорит о небольшом дефиците недвижимости, пишет ФедералПресс.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Хабаровска — 173 662 рубля, средняя цена квартиры — 8 527 355 рублей. Это 17-е и 13-е места по России соответственно.

Минстрой недавно поднял норматив по стоимости квадратного метра жилья в Хабаровске до 160 890 рублей за «квадрат».

ГК VIRA — работает на рынке 14 лет. Девелопер построил более 800 тысяч квадратных метров жилья, строит дороги, финансирует строительство школ и детских садов.

В числе реализуемых проектов: ЖК «Сподвижники», GRANDO, Citatum, Luna, Gorizont. По данным ЕРЗ.РФ, с 2016 года группа также работает на рынке Алтайского края — в активе несколько запущенных ЖК.

Напомним, в марте генеральный директор ГК «Мета» Владимир Мартыненков сообщал, что компания продолжает осваивать рынки других регионов. Стратегия ее развития предполагает выход ГК в другие субъекты федерации. Одной из целевых территорий является Иркутская область.

С другой стороны, эксперты прогнозируют, что на рынок недвижимости Новосибирска зайдут два федеральных застройщика.

Ранее редакция сообщала о том, что социальные взносы подталкивают застройщиков Новосибирска в другие регионы.