Банк России понизил ключевую ставку до 18%

25 июля Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку сразу на 200 процентных пунктов, до 18% годовых. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

— Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, — говорится в сообщении.

В Центробанке уверены, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Отмечается, что Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12,0–13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

По данным Сибирского ГУ Банка России годовая инфляция в Новосибирской области за первые пять месяцев 2025 года составила 10,99%, что выше среднестатистических показателей.

— Для региона характерны высокие темпы роста оборота розничной торговли. Новосибирск является крупным логистическим хабом, где расположено множество автосалонов, торговых центров, что привлекает в область покупателей из других регионов Сибири, — констатировал на встрече с представителями новосибирского бизнеса сообщил начальник Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Николай Морев.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы ужали расходы на непродовольственные товары. Драйвером роста цен на продукты уже три месяца является мясо.