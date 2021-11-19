Глеб Поповцев отправлен под домашний арест

Решением суда депутат Заксобрания области, директор АО СХП «Ярковское» Глеб Поповцев помещён под домашний арест. Об этом сообщают в Следственном управлении следственного комитета по Новосибирской области. Напомним, накануне депутат был задержан сотрудниками следственных органов, официально — по подозрению в мошенничестве. Об этом ряду СМИ вначале сообщили собственные источники в правоохранительных органах, затем данную информацию официально подтвердили и в следственном комитете. По версии следствия, Поповцев, фиктивно оформил человека на работу своим помощником в Заксобрании, однако зарплату за помощника получал сам, располагая пин-кодом его банковской карты.

— В результате неправомерных действий, обвиняемым похищены денежные средства Законодательного Собрания Новосибирской области на сумму более 400 000 рублей, что является крупным размером, чем Законодательному Собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб, — сообщают следователи. — Продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, причин им способствовавших. Расследование продолжается.

Изначально и ряд СМИ, и представители общественности обратили внимание на некоторую нелогичность данного дела. В частности, на то, что Поповцеву как человеку небедному (доход депутата за 2020 год, по данным декларации, размещённой на сайте Заксобрания составил более 6 млн руб, доход супруги — 1,8 млн), инкриминируемая следователями зарплата помощника в 30 тыс руб в месяц вряд ли, что называется, сделала бы погоду.

— Обвинение в мошенничестве с зарплатой похоже на первый эпизод в более масштабной уголовной драме, — считают, в частности эксперты «Центра деловой жизни». — Задержание, обыски, громкое обвинение, пресс-релиз СК говорят о намерении скандализировать обстановку вокруг депутата, способствуя скорейшему досрочному сложению его полномочий.

Напомним, что Глеб Поповцев, уже третий в действующем созыве депутат, в отношении которого возбуждено и расследуется уголовное дело. Ранее, дела были возбуждены в отношении теперь уже бывшего председателя комитета по бюджету Александра Морозова, пока ещё действующего заместителя председателя того же комитета Валентина Сичкарёва. Примечательно, что всех троих депутатов объединяет не только принадлежность к бюджетному комитету и фракции «Единая Россия», но и к аграрной отрасли региона.