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Глеб Поповцев отправлен под домашний арест

  • 19/11/2021, 11:50
Автор:
Новости Новосибирска
Расследование дела о фиктивном помощнике депутата продолжается.

Решением суда депутат Заксобрания области, директор АО СХП «Ярковское» Глеб Поповцев помещён под домашний арест. Об этом сообщают в Следственном управлении следственного комитета по Новосибирской области. Напомним, накануне депутат был задержан сотрудниками следственных органов, официально — по подозрению в мошенничестве. Об этом ряду СМИ вначале сообщили собственные источники в правоохранительных органах, затем данную информацию официально подтвердили и в следственном комитете. По версии следствия, Поповцев, фиктивно оформил человека на работу своим помощником в Заксобрании, однако зарплату за помощника получал сам, располагая пин-кодом его банковской карты.

В результате неправомерных действий, обвиняемым похищены денежные средства Законодательного Собрания Новосибирской области на сумму более 400 000 рублей, что является крупным размером, чем Законодательному Собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб, сообщают следователи. Продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, причин им способствовавших. Расследование продолжается.

Изначально и ряд СМИ, и представители общественности обратили внимание на некоторую нелогичность данного дела. В частности, на то, что Поповцеву как человеку небедному (доход депутата за 2020 год, по данным декларации, размещённой на сайте Заксобрания составил более 6 млн руб, доход супруги 1,8 млн), инкриминируемая следователями зарплата помощника в 30 тыс руб в месяц вряд ли, что называется, сделала бы погоду.

— Обвинение в мошенничестве с зарплатой похоже на первый эпизод в более масштабной уголовной драме, — считают, в частности эксперты «Центра деловой жизни». — Задержание, обыски, громкое обвинение, пресс-релиз СК говорят о намерении скандализировать обстановку вокруг депутата, способствуя скорейшему досрочному сложению его полномочий.

Напомним, что Глеб Поповцев, уже третий в действующем созыве депутат, в отношении которого возбуждено и расследуется уголовное дело. Ранее, дела были возбуждены в отношении теперь уже бывшего председателя комитета по бюджету Александра Морозова, пока ещё действующего заместителя председателя того же комитета Валентина Сичкарёва.  Примечательно, что всех троих депутатов объединяет не только принадлежность к бюджетному комитету и фракции «Единая Россия», но и к аграрной отрасли региона.

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : коррупция заксобрание депутат


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