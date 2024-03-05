«Со мной воюет сатана»: под видео из TikTok подростки уничтожают полы в школах Новосибирска

В российских школах завирусился новый тренд TikTok — подростки чиркают полы. На видео ученик под трек «Со мной воюет сатана» проводит черные полосы на полу в школьном кабинете. Его глупую шутку подхватывают сверстники, и вот уже весь линолеум в классе в черных узорах. «Модный» тренд захватил подростков по всей стране. В стороне не остались и новосибирские школьники.

Анастасия, педагог одной из школ Новосибирска, возмущена такими выходками детей и не понимает, почему вредительство стало заразным.

— Больше всего в этой ситуации страдают уборщицы. Черные полосы от обуви не так-то просто оттереть. Они оставляют детям записки на досках: «Не нужно, пожалуйста, чиркать пол». Я просто не понимаю, зачем они это делают», — поделилась с Om1.ru учительница.

По словам Анастасии, вирусное видео ей попадалось в интернете, но она и подумать не могла, что школьников захватит эта далеко не безобидная шалость. В учебном заведении учителя проводят беседы с детьми, но пока это не дало результатов.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тоже возмутилась хулиганскими выходками школьников.