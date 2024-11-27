Гигантский LED-экран на доме-книжке в Новосибирске начал показывать время

Огромный видеоэкран на фасаде дома-книжки на площади Калинина начал показывать точное время, дату и погоду в Новосибирске. Еще неделю назад на мониторе транслировался документальный фильм про попугаев, что вызвало недоумение у горожан.

Однако на приборостроительном заводе (НПЗ), которому принадлежит административный корпус, тогда заверили, что оборудование проходит отладку перед окончательным запуском, а пока экран работает в тестовом режиме.

— Так и произошло: теперь цифровое табло показывает время, дату и метеоусловия: температуру, влажность воздуха, силу ветра, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Напомним, осенью прошлого года часы признали морально устаревшими и не подлежащими восстановлению, после чего сняли их с дома-книжки. Однако горожане настоятельно требовали вернуть часы, подчёркивая, что это были главной достопримечательностью площади Калинина, а без часов площадь смотрится серо и убого.

Ранее редакция сообщала о том, что против Led- панели выступали городские чиновники, заявляя, что он не вписывается в дизайн-код площади Калинина, на которой установлена стела Трудовой доблести. Вместо этого в мэрии предложили установить обычные часы без всяких дисплеев и экранов, чтобы впоследствии не пришлось их демонтировать из-за трансляции рекламы.