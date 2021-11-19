Мэрия Новосибирска завалила застройщика исками

Мэрия Новосибирска в лице департамента земельных и имущественный отношений 18 ноября подала сразу 13 исков в Арбитражный суд Новосибирской области по взысканию задолженности с ООО «Дискус Плюс». Совокупная сумма исков — более 54 млн рублей.

Детали исков пока не раскрываются. Сроки их рассмотрения тоже пока не обозначены.

Напомним, в сентябре АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко», входит в ООО «Сибирская генерирующая компания») подавала исковое заявление о признании должника — компании ООО «Дискус Плюс» — банкротом по ст. 224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ «О несостоятельности». Сумма исковых требований составляла немногим более 33 млн рублей. Как говорится в материалах суда, в середине октября энергетики отозвали свое заявление и в начале ноября суд принял решение прекратить производство по делу.

Как ранее сообщала мэрия Новосибирска, ООО «Дискус-плюс» входит в число крупнейших должников за аренду земли. Поэтому на начало 2021 года муниципалитет расторг с компанией все договоры аренды земельных участков в части нежилищного строительства.