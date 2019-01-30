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Со станции Евсино за сутки отправили 415 вагонов

Станция превысила среднюю ежесуточную погрузку на 61%.
  • 30/01/2019, 13:14
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Станция Евсино Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги установила рекорд погрузки грузов, отправив за сутки 415 вагонов, что составляет 29,1 тыс. тонн грузов или 6 составов. Таким образом, станция превысила на 61% среднюю ежесуточную погрузку (257 вагонов), сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что большинство отправленных вагонов были гружены каменным углем.

В 2018 году погрузка в Новосибирском регионе ЗСЖД составила 25 млн тонн грузов, что на 24,8% больше, чем в 2017 году. В том числе погрузка каменного угля – 14,6 млн тонн (+41,1% к 2017 году).

Фото: Tatiana Bulyonkova

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