Средняя этажность новостроек в Новосибирске 15,8 этажей

Средняя этажность новостроек в крупных городах России (с численностью населения более 300 тыс. человек) составила 12,6 этажей. По сравнению с застройкой советского периода (средняя этажность которой – 5,7 этажей) данный показатель вырос более чем в 2 раза. Заметен и рост этажности по сравнению с жилищным строительством 1990-2000-х годов (с 8,3 до 12,6 этажей (+ 52%)), к таким выводам пришли аналитики ЦИАН.

Исследование показало, что в городах миллионниках средняя этажность новостроек составляет 15,1 этажей, что на 20% больше, чем в целом по всем крупным городам. По сравнению с советским периодом этажность домов выросла в 2,2 раза, по сравнению с застройкой 1990-2000-х гг. на 50%.

Отмечается, что среди городов-миллионников самые высокие дома строятся в Москве, где средняя этажность новостроек составляет 20,5 этажей (по сравнению с домами советского периода рост составил 94%, с домами 1990-2000-ых +46%).

В Новосибирске средняя этажность новостроек составляет 15,8 этажей. По сравнению с застройкой советского периода этажность увеличилась на 9,6 этажей (в 1,5 раза). По сравнению с застройкой 1990-2000-х годов- на 6,1 эт.

Наименьшие изменения средней этажности наблюдаются в Волгограде; здесь показатель вырос на 49% по сравнению с домами советского периода и лишь на 4% по сравнению с застройкой 90-2000 гг.

В городах с численностью населения 500-1000 тыс. чел. средняя этажность новостроек составляет 12,8 этажей. По сравнению с советской застройкой данный показатель вырос в 2,2 раза, с домами 1990-2000 гг. – в 1,5 раз.

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