Собрать в школу ребенка в Новосибирске дешевле, чем по области в целом

Стоимость полного набора школьника в розничных торговых сетях и специализированных ярмарках Новосибирска значительно ниже, чем в целом по области. Так, в Новосибирской области стоимость базового набора первоклассника по полному перечню товаров составляет для мальчиков 24,9 тыс руб., для девочек — 29,4 тыс руб. Стоимость набора на аналогичный перечень позиций в розничных магазинах города Новосибирска — 19,4 тыс руб для мальчиков и 21,4 — для девочек. Стоимость такого набора на муниципальных ярмарках в Новосибирске составляет для мальчиков 16,3 тыс руб (-16% от цены в розничных магазинах Новосибирска), для девочек — 18,8 тыс (-12%). В целом по России, набор первоклассника в 2022 году (одежда, обувь, канцелярские принадлежности) обходится в 22,2 тыс руб (+13,9% к прошлому году) для мальчика и в 26,8 тыс (+11,2%) для девочки. В базовый набор входят 9 наименований одежды и обуви для мальчиков и 11 — для девочек. Такие данные в ходе оперативного совещания в мэрии со ссылкой на Росстат и на результаты мониторинга цен на «школьные» товары озвучил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

— Цены на большинство позиций на ярмарках ниже средних цен в торговых центрах, — сообщает Витухин. — На отдельные позиции мы зафиксировали цены выше средних цен в магазинах. Но это единичные и очень мелкие позиции — ручки и карандаши. Дешёвые позиции школьного ассортименты представлены в магазинах «Лента», «Детский мир» и «Ашан». Эти акции — кратковременные, для аудитории, для которой приобретение школьного ассортимента является сопутствующей задачей.

По информации мэрии Новосибирска, до начала учебного года, на территории города заработают ещё 4 дополнительные школьные ярмарки в Ленинском (с 1 и с 15 августа), Кировском (с 19 августа), Советском (28 августа) районах, где можно собрать ребенка в школу.

Ранее редакция сообщала о жалобах родителей школьников по поводу навязывания формы конкретных производителей.