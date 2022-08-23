Больше 14 тысяч новосибирцев поменяли условия кредитных договоров из-за снижения доходов

Востребованность кредитных каникул в Новосибирской области постепенно снижается, сообщает пресс-служба СГУ, однако интерес к таким программам все еще сохраняется на высоком уровне.

Всего в марте-июле текущего года больше 14 тыс. жителей региона воспользовались правом поменять условия кредитных договоров из-за снижения доходов. Около двух тысяч человек ушли на кредитные каникулы, остальные реструктурировали кредиты по собственным программам банков.

— В нашем регионе средний размер реструктурированного потребительского кредита составил 430 тыс. рублей. Этим и объясняется меньшая доля кредитных каникул, — пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

В СГУ отметили, что закон о кредитных каникулах действует до 30 сентября 2022 года. Чтобы воспользоваться такой отсрочкой, нужно подтвердить снижение дохода более чем на 30%. Каникулы действуют для кредитов, полученных до 1 марта этого года. Для кредитных карт установлен лимит в 100 тыс. рублей, для автокредитов – 700 тыс. рублей, для ипотеки в Новосибирской области – 3 млн рублей. Каникулы подразумевают перерыв в платежах до полугода. Пропущенные платежи нужно будет погасить после самого кредита, для этого его срок продлят.