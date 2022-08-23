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Больше 14 тысяч новосибирцев поменяли условия кредитных договоров из-за снижения доходов

  • 23/08/2022, 13:47
Автор:
кредитные каникулы
Около двух тысяч человек ушли на кредитные каникулы, остальные реструктурировали кредиты по собственным программам банков.

Востребованность кредитных каникул в Новосибирской области постепенно снижается, сообщает пресс-служба СГУ, однако интерес к таким программам все еще сохраняется на высоком уровне.

Всего в марте-июле текущего года больше 14 тыс. жителей региона воспользовались правом поменять условия кредитных договоров из-за снижения доходов. Около двух тысяч человек ушли на кредитные каникулы, остальные реструктурировали кредиты по собственным программам банков.

— В нашем регионе средний размер реструктурированного потребительского кредита составил 430 тыс. рублей. Этим и объясняется меньшая доля кредитных каникул, — пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

В СГУ отметили, что закон о кредитных каникулах действует до 30 сентября 2022 года. Чтобы воспользоваться такой отсрочкой, нужно подтвердить снижение дохода более чем на 30%. Каникулы действуют для кредитов, полученных до 1 марта этого года. Для кредитных карт установлен лимит в 100 тыс. рублей, для автокредитов – 700 тыс. рублей, для ипотеки в Новосибирской области – 3 млн рублей. Каникулы подразумевают перерыв в платежах до полугода. Пропущенные платежи нужно будет погасить после самого кредита, для этого его срок продлят.

— Если заемщик больше не может платить по кредиту, то банку выгоднее вместе с ним найти доступный выход – дать перерыв на поиск новой работы или снизить платежи за счет более долгого срока кредита. Но в обычных условиях такая реструктуризация снижает кредитный рейтинг заемщика, так как он не справился с долгом. Соответственно в дальнейшем ему с большей вероятностью откажут в кредите. Сейчас все по-другому –  люди могут потерять работу или часть зарплаты из-за общей ситуации в экономике. Поэтому и кредитные каникулы, и отсрочки по банковским программам не влияют на кредитный рейтинг, — добавил Сергей Жаботинский.

Фото: pixabay.com — Romi_Lado

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : финансы реструктуризация кредитные каникулы банки


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