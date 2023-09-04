Собственники апартаментов под Ялтой неожиданно получили уведомления о сносе

Земля на побережье Черного моря всегда являлась предметом пристального интереса для инвесторов. Один из громких конфликтов уже несколько лет разворачивается под Ялтой вокруг пансионата семейного типа «Парковое».

Возводила поселок известная в Крыму компания «Консоль ЛТД», правопреемником которой выступает ООО «СК Консоль-Строй». Руководителем «Консоль ЛДТ» на период возведения являлся нынешний председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Первые две линии пансионата были построены с 2004 по 2009 годы. Третья — с 2014 по 2016 года. Изначально были построены 26 зданий общей площадью около 50 тысяч кв.м. Застройщиком выступала компания ООО «Фирма «Грантор».

В 2018 году в «Парковом» было демонтировано самое высотное здание пансионата — 16-этажка. После этого жители написали первое обращение к президенту РФ.

— Снос высотного здания был для людей неожиданностью. Там тоже находились апартаменты, но жители не успели объединиться, — пояснила Infopro54 осуществляющая техническое сопровождение дела о сносе апартаментов «Парковое» эксперт Валерия Аксенова.

После сноса высотки в пансионате остались здания от трех до семи этажей.

— В 2021 году собственникам пансионата «Парковое» начали поступать звонки от компании ООО «Фирма «Грантор» с предложением о выкупе апартаментов. Стоимость предложения была значительно занижена по сравнению со среднерыночной ценой в Ялте. Об этом активистам межрегионального общественного движения «Зов народа» рассказала Валерия Аксенова. — После этого по жалобе прокуратура организовала проверку пансионата, затем прошла проверка пожарного надзора.

Эту же информацию Аксенова подтвердила в комментарии корреспонденту Infopro54. Предложения по выкупу апартаментов получал и новосибирец. Об этом редакции рассказал Вячеслав Лычко, представляющий интересы новосибирского покупателя апартаментов в Ялте.

По словам Валерии Аксеновой, после проверок администрация города начала поднимать тему о незаконности строительства пансионата, хотя у жителей на руках были все документы, подтверждающие законность возведения зданий, в том числе получены письма от Министерства строительного надзора и жилищной политики Республики Крым, где информации по признанию зданий самовольными не было. Застройщик ООО «Фирма «Грантор» в 2018 году переоформил право аренды земли, где расположены здания «Паркового», только на себя, хотя по закону был обязан включить в договор аренды всех собственников апартаментов. Этот довод, утверждает Валерия Аксенова, проигнорировала и администрация города Ялты.

В апреле 2021-го жители пансионата встретились с мэром Ялты Яниной Павленко. Владельцам апартаментов предложили обратиться с заявлением о предоставлении земельных участков под зданиями для получения земли в аренду. С 2021 года граждане направляли в городскую администрацию документы на утверждение схем земельных участков. В течение года по всем обращениям были получены отказы. Собственники обжаловали постановление администрации в суде, который признал отказ администрации незаконным, — и в 2022 году снова обратились в мэрию Ялты за получением земли.

Однако в 2022 году были снесены апартаменты, расположенные на береговой линии — шесть-восемь зданий.

— Мы с апреля 2023-го не можем получить апелляционное решение по этому делу, чтобы выходить на вышестоящий суд, — говорит Аксенова.

После этого в 2022 году жители провели независимую экспертизу оставшихся зданий, которая сделала выводы, что здания пансионата соответствуют всем строительным и иным нормативам и не представляют угрозы для жизни.

— Мы обратились к нотариусу Андрею Викторовичу Полынкову для проведения независимой строительно-технической экспертизы с подпиской эксперта о даче ложных показаний, чтобы зафиксировать, что здания соответствуют требованиям и не несут угрозы здоровью. В случае, если они все-таки будут снесены, это доказать будет сложно, — уточнила Infopro54 Валерия Аксенова.

14 февраля 2023 года администрация Ялты подала в суд города Ялты иск о сносе оставшегося комплекса апартаментов из 18 зданий. В списке ответчиков оказались 366 покупателей апартаментов, проживающих от Хабаровска до Донецкой и Луганской народных республик. Есть среди собственников новосибирцы, москвичи, а также жители новых территорий России, для которых апартаменты на сегодня являются единственным жильем.

11 августа 2023 года Ялтинский городской суд в одно судебное заседание рассмотрел дело по сносу 18 апартаментов. Заседание, по словам Валерии Аксеновой, продолжалось до 00:30 12 августа. Эту информацию редакции подтвердил Вячеслав Лычко, представляющий интересы покупателя апартаментов в Ялте из Новосибирска.

— Решением суда исковые требования администрации Ялты удовлетворены в полном объеме с немедленным исполнением решения суда о сносе, — говорит Аксенова. — На руках этого решения у нас до сих пор нет (На 27.08.23. — Ред.).

14 августа одна из собственниц апартаментов в «Парковом» Мария Т. через Госуслуги получила сообщение (имеется в распоряжении редакции) о том, что она должна в течение суток по решению суда снести свои апартаменты за свой счет, так как они угрожают жизни и здоровью. По ее словам, решение суда никто не показывал. Исполнительный лист датирован 11 августа, тогда как решение суда было оглашено в 23:59 11 августа — уточнила редакции Валерия Аксенова. Решение суда активно освещали местные СМИ.

Межрегиональное общественное движение «Зов народа» 15 августа направило обращение на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина (Имеется в распоряжении редакции Infopro54. — Ред.) с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Авторы обращения настаивают на том, что при подготовке к рассмотрению дела в суде был допущен ряд серьезных нарушений:

По делу необходимо было провести судебную строительно-техническую экспертизу. Она не была проведена.

Суд не установил полный круг лиц (собственников апартаментов) и не известил их о начале судебного заседания. Часть собственников являются гражданами Украины и новых территорий, в том числе люди, проживающие вне пределов Республики Крым, судя по обращению, не были извещены о судебном заседании.

Собственникам апартаментов до 10 августа (начало рассмотрения дела по существу) не была предоставлена возможность ознакомиться с информацией, представленной в деле, для подготовки правовой позиции и дачи объяснений и пояснений в суде.

Ряд документов истец представлял прямо в судебном заседании. Со слов самого истца, эти документы являлись доказательствами по делу — говорится в обращении к Бастрыкину, но в ознакомлении с ними суд отказал. Валерия Аксенова также сообщила редакции, что суд отказал в оглашении ответа из Министерства строительного надзора и жилищной политики, которые были запрошены на основании ее ходатайства.

Согласно заявлению, суд отказал в проведении лингвистической экспертизы документов экспертизы от ООО «Фирма «Грантор». На экспертизе настаивала Валерия Аксенова.

В обращении также отмечается, что решение о немедленном сносе было вынесено без проведения судебной строительно-технической экспертизы, только на основании доводов и заключений специалистов, представленных в суде истцом и ООО «Фирма «Грантор» как ответчиком, который полностью принял сторону истца.

— Допущенные судебными инстанциями нарушения норм материального и процессуального права являются существенными и непреодолимыми, в связи с чем могут быть исправлены только посредством отмены судебных постановлений, — подчеркивают авторы обращения.

Активисты обращают внимание главы Следственного комитета РФ на тот факт, что в настоящий момент собственниками помещений в апартаментах являются пенсионеры: граждане РФ, семьи с тремя детьми, граждане, оставшиеся без жилья (с территории Донецка), и граждане, которые как жители Крыма выбрали свой путь вместе с Россией в 2014 году. Об этом сообщали и местные СМИ, приводя видеокомментарии граждан.

— Считаем, что данное беспрецедентное дело является именно саботажем к доверию граждан к власти Российской Федерации, прямым доказательством создания условий против основ конституционного строя и безопасности государства на территории Республики Крым и попыткой публичными действиями дискредитировать законность исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, — заявляют авторы письма в обращении к Бастрыкину. — Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N6-ФКЗ (ред. от 10.07.2023) гарантирует сохранение прав собственности, которые возникли в период действия на территории Республики Крым законодательства Украины. Просим взять под личный контроль данное дело и оказать содействие в недопущении нарушения конституционных прав граждан на право недвижимости и честного судебного разбирательства.

Как рассказала редакции Валерия Аксенова, она встречалась с начальником СК РФ по Республике Крым. Сейчас начинается работа следователя, но в деятельность судов не может вмешиваться ни один орган. Между тем в нарушение исполнительного производства на оставшихся объектах пансионата уже начался демонтаж зданий.

— Жители сообщили о том, что начались демонтажные работы по второй линии: демонтаж перегородок и проемов, хотя проезд к домам был закрыт. Мы выезжали на место, около третьей линии также обнаружили экскаватор с рабочими, что сняли на видео (имеется в распоряжении редакции). Рабочие никаких документов не предоставили. На вывеске о сносе указано, что снос осуществляет ООО «Эко-Лидер» (Санкт-Петербург), где заказчиком является «Фирма «Гаантор». В пансионате осталось немного жителей, так как люди боятся: им прокалывают колеса, угрожают, вскрывают двери их апартаментов, осуществляется мародерство. Остались те, кому негде жить. При этом в зданиях уже отключены свет и вода, — говорит Валерия Аксенова. — У нас есть видео демонтажа цокольных этажей, окон, дверей в ночное время, который проводят неизвестные лица. Жители вызывали полицию, чтобы зафиксировать этот демонтаж, но полиция игнорирует вызовы. Напоминаю, что решение суда по делу не выдано ответчикам, а исполнительный лист, по которому людей пытаются выселить, был подписан вечером 11 августа, при том что заседание суда закончилось в половине первого 12 августа.

24 августа прошло заседание суда по семиэтажному зданию третьей очереди «ЛитераС», которое было выделено в отдельное производство в связи со смертью собственника. Валерия Аксенова сообщила, что у умершего есть несовершеннолетняя дочь, которая должна была вступить в наследство, и судья был обязан приостановить дело, чтобы установить достоверность наследования, но суд продолжил заседание.

— Адвокаты поставили об этом в известность судью, но суд не удостоверился, приходила ли повестка на одного из родителей девочки, не привлек сотрудников прокуратуры и соцслужб, чтобы защитить права ребенка. Решение было принято то же самое, что и по остальным объектам пансионата — незамедлительный снос, — говорит собеседник редакции Infopro54. — При этом 24 августа в процессе администрация Ялты заявила о том, что берегоукрепительные учреждения рядом с пансионатом, которые находятся в ведении муниципалитета, — в неудовлетворительном состоянии, что из-за этого начались оползни, нужно сносить здания. То есть ответственность администрации, не выполнившей свои обязанности по обслуживанию берегоукрепительных сооружений, возложена на жителей? Это заключение мы получили менее чем за сутки до начала заседания. Ходатайство о переносе заседания для ознакомления с документами суд не принял. При этом в 200 метрах от «Паркового» на береговой линии строит многоэтажное здание компании, входящей в «Газпром» — и ему никакие оползни не угрожают.

По словам собеседницы Infopro54, сейчас она готовит документы для повторного обращения к нотариусу за независимой экспертизой.

— Сейчас на зданиях третьей и второй очереди оторвана облицовка — и хорошо видно, в каком состоянии находится фундамент зданий, внутренние конструкции — оно идеально для экспертизы. Это необходимо для защиты интересов собственников апартаментов в суде. Мы рассчитываем, что наша позиция будет все-таки услышана, — подчеркивает Валерия Аксенова. — Также отмечу, что все здания, согласно заключений истца — администрации Ялты — неаварийные, требуется только ремонт подпорных стен. Однако для ремонта подпорных стен суд посчитал необходимым выполнить только снос зданий и потом ремонтировать подпорные стены, и в суде вопрос о возможности ремонта подпорной стены как вопрос судебной экспертизы не ставился.

Вячеслав Лычко заявляет, что большие надежды возлагает на то, что тема выйдет на федеральный уровень и будет услышана в Москве и других регионах России.

— Это правой беспредел. За два судебных заседания судья принимает решение о сносе без проведения судебной экспертизы. Это противоречит постановлению Верховного суда 2017 года. Покупатели апартаментов стараются сделать все, чтобы эта информация вышла на материк, чтобы их услышали, чтобы не замять ее внутри Крыма, — подчеркнул Лычко.

ООО «Фирма «Грантор» приобрела земельный участок «Крымский горняк», на котором и расположен пансионат «Парковое» с 2004 года. По данным Seldon.Basis, в 2020 году компанию приобрело АО «Парковое». Собственником компании является гражданин России.

Пансионат «Парковое» расположен между санаторием «Крымский бриз» и усадьбой Жуковского. Этими объектами владеет ООО «ЭТЦ в Парковом», которое принадлежит ООО «Рисско». Собственником «Рисско» является ООО «Газпром добыча Оренбург».