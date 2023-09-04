Навредить здоровью могут не только ядовитые грибы, сообщил в интервью радиостанции Sputnik терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов. Эксперт предупредил, что даже белые грибы, лисички и подосиновики могут вызвать отравление, если место сбора расположено в экологически неблагоприятных районах.

— Плодовое тело — это концентрат того, что гриб собрал в себя из почвы, и грибница может занимать до гектара. Если рядом с лесом есть, например, свалка, мусорный полигон, склад ГСМ, автомойка, то в грибах могут накапливаться вредные вещества, — пояснил Алексей Водовозов.

Также врач рекомендовал перед сбором грибов обратить внимание на присутствие неэкологичных объектов вблизи места сбора.

По словам Водовозова, когда люди собирают грибы, а потом перерабатывают их, на грибах остаются частицы почвы, которые могут содержать Clostridium botulinum — бактерии, выделяющие ботулотоксин, — подчеркнул он. — Поэтому при переработке грибов важно тщательно удалить с них всю почву.

Следует помнить, что правильная обработка собранных грибов перед употреблением и дальнейшее их приготовление — залог здоровья. Поэтому важно пользоваться провороненными рецептами и рекомендациями по их приготовлению, заключил специалист.

Ранее редакция сообщала, что целые багажники грибов привозят из леса жители Новосибирска.