Спасатели освободили ногу мужчины из бетонного плена в Новосибирске

В Новосибирске мужчине зажало ногу бетонными блоками на улице Грибоедова вечером 2 сентября. Поднять самостоятельно конструкцию было невозможно. Об этом сообщает на странице «Спасатели МАСС» ВКонтакте.

— Спасатели выехали на место происшествия взяв с собой гидравлический аварийно-спасательный инструмент, — говорится в сообщении.

Ногу 31-летнему мужчине освободили за считанные минуты, но объяснить как нога попала в такой капкан он не смог.

Ранее редакция сообщала о том, что люди пострадали при обрушении потолка в кафе под Новосибирском.