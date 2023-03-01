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Банк Уралсиб возглавил рейтинг выгодных автокредитов на китайские автомобили

  • 01/03/2023, 10:24
Банк Уралсиб возглавил рейтинг наиболее выгодных программ автокредитования на автомобили китайского производства, подготовленный Банки.ру.

банк УралсибПервое место в нём заняла программа банка Уралсиб Geely. Авторы рейтинга особо отметили, что это единственная программа в базе финансового маркетплейса, по условиям которой отказ заемщика от личного страхования и каско не влечет повышение ставки.

Эксперты Банки.ру проанализировали, на каких условиях сегодня в банках можно оформить автокредит на самые продаваемые китайские марки (Haval и Geely), и составили подборку наиболее выгодных предложений с точки зрения итоговой переплаты (использовались данные официальных сайтов и колл-центров банков на 21 февраля 2022 года). Для составления рейтинга были выбраны следующие параметры: стоимость автомобиля — 2,4 млн рублей, первоначальный взнос — 20%, сумма кредита — 1,92 млн рублей, срок кредитования — 5 лет, приобретение страхования каско и отказ от иных дополнительных услуг, прозрачность условий кредитования. Продукты ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных параметрах рейтинга для клиентов «с улицы».

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. По итогам 2022 года объемы автокредитования и портфель автокредитов банка выросли в 1,2 раза по сравнению с 2021 годом.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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