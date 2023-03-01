Оборудование завода «Лиотех» никому не нужно

Три из восьми лотов компании ООО «Энергорешения», которая управляла новосибирским заводом по производству литий-ионных аккумуляторов «Лиотех», заинтересовали покупателя. Речь идет об основных средствах, состоящих из складской техники (девять наименований), систем резервного питания (пять наименований) и лабораторного оборудования (25 наименований). Начальная цена лотов составляла около 1,3 млн рублей. Системы резервного питания и лабораторное оборудование купил Александр Миронов из Рязани, складскую технику — новосибирец Дмитрий Старков, говорится в аукционной документации.

Остальные пять аукционов на общую сумму почти 229 млн рублей не состоялись. В эти лоты входили производственные линии. Все торги проходили в виде открытого аукциона с открытой формой представления цены.

Редакция направила запрос на комментарий в пресс-службы завода «Лиотех» и «Роснано». На момент публикации материала ответ не поступил.

Напомним, ООО «Энергетические решения» (до 2015 года — завод литий-ионных аккумуляторов ООО «Лиотех») с 2016 года до сентября 2019 года находилось в банкротстве. В сентябре «Роснано», Федеральная налоговая служба, Минэкономразвития Новосибирской области и прочие кредиторы на общем собрании решили заключить с ООО «Энергорешения» мировое соглашение. По его условиям компания должна была расплатиться с кредиторами за 10 лет. Однако в марте 2022 соглашение было расторгнуто, и суд возобновил процедуру банкротства. До этого в январе на банкротство подали две дочерние структуры ГК «Роснано»: ООО «Литэко» (317 млн рублей) и ООО «Лиотех-инновации» (432 млн рублей). В марте в компании «Литэко», а в апреле и в «Лиотех-инновации» была введена процедура банкротства. В декабре 2022-го в компаниях введено конкурсное производство сроком на полгода.

В сентябре 2021 года «Роснано» выставляло на продажу здание «Лиотеха» как производственно-складской комплекс класса А. Его общая площадь — около 40 тысяч кв. м. Госкорпорация планировала выручить за него 1 млрд рублей. Напомним, инвестиции в запуск предприятия и оснащение в 2011 году составили 13,5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что «Роснано» могут ликвидировать.