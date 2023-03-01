Оборудование завода «Лиотех» никому не нужно

Три из восьми лотов компании ООО «Энергорешения», которая управляла новосибирским заводом по производству литий-ионных аккумуляторов «Лиотех», заинтересовали покупателя. Речь идет об основных средствах, состоящих из складской техники (девять наименований), систем резервного питания (пять наименований) и лабораторного оборудования (25 наименований). Начальная цена лотов составляла около 1,3 млн рублей. Системы резервного питания и лабораторное оборудование купил Александр Миронов из Рязани, складскую технику — новосибирец Дмитрий Старков, говорится в аукционной документации.
Остальные пять аукционов на общую сумму почти 229 млн рублей не состоялись. В эти лоты входили производственные линии. Все торги проходили в виде открытого аукциона с открытой формой представления цены.
Редакция направила запрос на комментарий в пресс-службы завода «Лиотех» и «Роснано». На момент публикации материала ответ не поступил.
В сентябре 2021 года «Роснано» выставляло на продажу здание «Лиотеха» как производственно-складской комплекс класса А. Его общая площадь — около 40 тысяч кв. м. Госкорпорация планировала выручить за него 1 млрд рублей. Напомним, инвестиции в запуск предприятия и оснащение в 2011 году составили 13,5 млрд рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что «Роснано» могут ликвидировать.
Фото из архива редакции
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