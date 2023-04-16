Собственники торговой недвижимости на Кузбассе готовы двигаться по цене аренды

В 1 квартале текущего года средняя ставка по торговой недвижимости, предлагаемой к аренде, в городе Кемерово снизилась на 1%, показав себя хуже, чем другие сегменты коммерческой недвижимости. За тот же период ставки аренды офисной и производственно-складской недвижимости выросли на 4%, об этом говорится в совместном аналитическом отчете компаний «Отелит» и RID Analytics.

Если же рассмотреть те торговые объекты, которые предлагались к аренде два квартала подряд (4 квартал 2022 г. и 1 квартал 2023 г.), то их собственники снизили свои ожидания даже сильнее — в среднем, на 2,7%. Наиболее существенно снизились предлагаемые ставки в Центральном районе, а вот в Заводском и Кировском, наоборот, был отмечен рост.

— Судя по тому, что за первый квартал текущего года наиболее сильно в Кемерово потеряли в величине ставки помещения средней площади — от 200 до 600 кв.м. — почти на 10%, можно предположить, что спрос сместился в сторону небольших магазинов, — отметил директор компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

Цены предложения по продаже торговых помещений за 1 квартал текущего года выросли на 1%, что также ниже, чем в других сегментах коммерческой недвижимости: по продаже офисной и производственно-складской недвижимости цены прибавили по 3%.

Также слабее других сегментов коммерческой недвижимости выглядит и рынок аренды торговой недвижимости Новокузнецка — за 2022 год ставки снизились на 6% — при этом, офисные и производственно-складские объекты подорожали. Исключением стал лишь сегмент продажи торговых помещений, в котором торговые объекты показали себя в 2022 году хуже, чем офисные, но лучше, чем производственно-складские, и прибавили в цене 2%.

Средняя арендная ставка по торговой недвижимости Новокузнецка в конце 2022 года составляла около 600 рублей за 1 кв.м. в месяц, по Центральному району — около 700 руб. При этом, помещения малой площади — до 100 кв. м — в среднем предлагаются по ставке чуть более 800 рублей за 1 кв.м. в месяц.

— Если сравнивать уровень цен на торговую недвижимость в Кемерово и Новокузнецке, то в столице Кемеровской области помещения дороже примерно на 20%. И по арендной ставке разница тоже примерно 20%, — прокомментировала руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева.

Ранее редакция сообщала, что торговая недвижимость Томска подорожала за год на 9%, а офисы и склады ― на 12%.