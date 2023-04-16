Алексея Джулая вызвали на допрос по делу о долгостроях

Сегодня появилась информация о возможном задержании депутата городского совета и владельца строительной компании «Дискус» Алексея Джулая.

По данным источника редакции, он возможно задержан по уголовному делу, возбужденному в рамках заявления дольщиков двух домов на жилмассиве «Плющихинский». Депутат горсовета Ростислав Антонов написал в соцсетях, что Джулая, якобы, задержали на 48 часов. Официальные комментарии следственный комитет и прокуратура по этому делу пока не озвучивают.

Напомним, региональное следственное управление Следственного комитета 3 апреля возбудило уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, строительство многоквартирных домов в Октябрьском районе города Новосибирска осуществляла коммерческая организация и созданные ею два жилищно-строительных кооператива с привлечением средств граждан-участников долевого строительства. Организации с 2016 года по настоящее время привлекают для строительства денежные средства граждан, но срок сдачи объектов истек, а дома не достроены и не введены в эксплуатацию. Один из домов планировалось сдать ещё в 2018 году, а второй — в первом квартале текущего года.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту хищения средств участников долевого строительства и взяла на контроль его расследование.

На минувшей неделе 53 долгостроя группы «Дискус» получили заключение о соответствии требованиям проектной документации в Госстройнадзоре.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации с ГК «Дискус».