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Алексея Джулая вызвали на допрос по делу о долгостроях

  • 16/04/2023, 14:23
Алексей Джулай
Правоохранительные органы официально информацию пока не комментируют, неофициально говорят о том, что депутат, якобы, задержан.

Сегодня появилась информация о возможном задержании депутата городского совета и владельца строительной компании «Дискус» Алексея Джулая.

возбуждено уголовное дело в отношении застройщика

Следователи возбудили уголовное дело в отношении компании «Дискус»

По данным источника редакции, он возможно задержан по уголовному делу, возбужденному в рамках заявления дольщиков двух домов на жилмассиве «Плющихинский». Депутат горсовета Ростислав Антонов написал в соцсетях, что Джулая, якобы, задержали на 48 часов. Официальные комментарии следственный комитет и прокуратура по этому делу пока не озвучивают.

Напомним, региональное следственное управление Следственного комитета 3 апреля возбудило уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, строительство многоквартирных домов в Октябрьском районе города Новосибирска осуществляла коммерческая организация и созданные ею два жилищно-строительных кооператива с привлечением средств граждан-участников долевого строительства. Организации с 2016 года по настоящее время привлекают для строительства денежные средства граждан, но срок сдачи объектов истек, а дома не достроены и не введены в эксплуатацию. Один из домов планировалось сдать ещё в 2018 году, а второй — в первом квартале текущего года.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту хищения средств участников долевого строительства и взяла на контроль его расследование.

На минувшей неделе 53 долгостроя группы «Дискус» получили заключение о соответствии требованиям проектной документации в Госстройнадзоре.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о ситуации с ГК «Дискус».

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : обманутые дольщики долгострои Новосибирска ГК Дискус Алексей Джулай


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