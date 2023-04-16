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«У самых мелких сельсоветов, в отличие от Новосибирска, есть деньги на содержание своих дорог»

Сергей Титков, зампредседателя комитета по транспортной политике Заксобрания Новосибирской области — о дорожных акцизах, отсутствии проектно-сметной документации и проблемных объектах в Ленинском районе:
  • 16/04/2023, 10:31
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Сергей Титков, зампредседателя комитета по транспортной политике Заксобрания Новосибирской области Мы, депутаты Заксобрания, очень конкретно подошли к тем цифрам, финансовым источникам, которые выделяются муниципальным образованиям. Я давно уже депутат и помню, что в начале 2000-х годов деньги муниципальным образованиям не выделялись вообще. Сегодня я удовлетворен тем, что в областном бюджете предусмотрены 707 млн рублей муниципальным образованиям, из них Новосибирску только на дорожное хозяйство 3,9 млрд. Кроме того, в бюджет поступили 248 млн Новосибирску плюсом. При этом по одному из объектов, автодороге в Ленинском районе, лимиты на 2023 год 150 млн рублей, но по объекту нет ПСД (Проектно-сметной документации. — Ред.). Вообще-то, когда нет ПСД, деньги не выделяются просто автоматически. Следующий объект — ул. Котовского в Ленинском районе. Здесь поменьше: 23,5 млн и снова нет ПСД. Открою секрет: сегодня законтрактовано на 101 млн (40 млн содержание, 61 млн Ипподромская и Кропоткина с прошлого года). Остальное все нет ПСД, но обозначена цифра финансирования на 663 млн рублей. Нас уверяют в мэрии, что до 21 апреля будут заключены контракты, а на 723 млн аукцион только будет размещен только в мае. У нас строительный сезон, особенно в асфальтобетоне, 4 месяца, и все! Понимаете? Вот такая ситуация в городе. Есть письмо, где мэрия просит дополнительно выделить еще 280 млн. В принципе, это возможно, если бы отработали предыдущие цифры. Но о чем мы ведем речь?

И еще. Я впервые вижу, что муниципальное образование обращается по поводу того, чтобы профинансировать содержание автомобильных дорог. Можете сказать, что у них нет собственных источников. Скажу о том (есть такая цифра), что есть источники — акцизы и транспортный налог. Это те средства, которые надо употреблять на содержание автомобильных дорог. У вас (Новосибирска. Ред.) акцизы 185 млн на 2023 год.

Когда главы сельских районов приезжают в Министерство транспорта, первый вопрос, который им задают: сколько у вас в собственности автомобильных дорог? Могу сказать, что 95 96% дорог в сельских районах районные администрации взяли в собственность. Для чего? А это акцизы. Поверьте мне, когда-то я занимался акцизами. Сегодня у нас в области нет проблем с муниципальными образованиями, сельсоветами самого низкого уровня. Когда заходит разговор о содержании, грейдировании улиц, о том, чтобы почистить снег, сделать небольшой ремонт — у них есть собственные средства, которые позволяют это делать. Так вот, в Новосибирске в акциз попадают всего 700 км, в Сузунском районе 600 км. Есть 100 млн рублей, чтобы выделить Новосибирску на дороги в частном секторе, но Минтранс не сможет их выделить, потому дорога у города в собственности не находится, проектно-сметной документации на нее нет и т.д. Поэтому хочу обратиться к депутатам горсовета, чтобы взяли на контроль дороги на своих округах.

 

Подготовлено на основании выступления на комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству.

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : содержание дорог Ремонт дорог госконтракты на ремонт и содержание дорог


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