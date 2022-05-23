Социалисты продолжают выступать против «мертворожденной» мусорной реформы

С той самой группой «ВИС», в которую также входит скандально известна компания-регоператор по вывозу твёрдых бытовых отходов «Экология-Новосибирск».

С момента подписания соглашения о строительстве мусороперерабатывающих комплексов – в 2016 году – область получила благодаря ему только скандалы и протесты населения. Из положительных инициатив ничего так и не было реализовано. Более того, по настоянию депутатов, концессия на строительство полигонов и заводов в скором времени была заморожена.

На принятие этого важного решения, по мнению депутата Государственной Думы РФ от Новосибирской области Александра Аксёненко, повлияла активная позиция самих жителей в свете последнего мусорного коллапса, связанного с «Экологией-Новосибирск», а также содействие лидера социалистов Сергея Миронова.

Прошлым летом Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ побывал с рабочим визитом в Новосибирске, где встретился с местными экоактивистами и жителями села Плотниково. Именно вблизи этого населённого пункта планировали построить мусорный полигон и завод. По мотивам тогдашнего обращения жителей села Сергей Миронов встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, после чего лесную территорию удалось отстоять.

Но на этом «мусорная тема» не была исчерпана. В Новосибирской области, как и в каждом регионе, где начиналась реализация пореформенных мероприятий по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов, продолжались регулярные нарекания со стороны жителей в отношении регионального оператора, выполняющего функции по сбору и вывозу мусора, нередко перерастающие в скандалы.

Повторные жалобы жителей Новосибирской области на регоператора привели к тому, что несколько несколько месяцев назад Сергеем Мироновым было направлено обращение Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить действия «Экологии-Новосибирск», на тот момент пытавшейся объявить себя банкротом. Сейчас в отношении компании «Экология-Новосибирск» введена процедура наблюдения.

«Мусорная «лихорадка», охватившая Новосибирскую область – это не история одного региона, а общая болезнь для всей страны. Пора бы уже признать, что никакая это не реформа, а совершенно неудавшийся эксперимент. Неудачный опыт, который профильные Министерства и Правительство страны пока все никак признать не желают», – отметил депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко.

Также народный избранник, который в Госдуме занимает должность заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ, сообщил, что на конец августа в нижней палате Федерального Собрания запланирован Правительственный час с участием зампреда Правительства РФ Виктории Абрамченко, которая курирует вопросы экологии. Александр Аксёненко выразил уверенность, что на этой встрече фракция Справедливая Россия – Патриоты – За Правду продолжат обосновывать и доносить свою позицию по мусорной реформе до исполнительной власти федерального уровня. В том числе, на примере Новосибирска.

На данный момент, Правительство Новосибирской области готовится к конкурсу для заключения новой концессии по строительству полигонов, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов. Депутат-социалист сделал акцент на необходимости всестороннего обсуждения нового проекта уже на стадии разработки, чтобы он не оказался столь же неудачным, как и прежний: